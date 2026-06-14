Силы обороны Украины поразили ряд важных объектов российских окупантов ночью против 14 июня и в течение предыдущих суток.

В частности, под удар попали живая сила, пункты управления и составы противника. Отдельно удалось уточнить результаты попаданий по нефтетерминалу Таманнефтегаз.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

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По данным Генштаба, украинские подразделения поразили командно-наблюдательный пункт противника в районе Некислицы Брянской области Российской Федерации.

Также удалось нанести удар по пунктам управления БпЛА противника в районах Голой Пристани Херсонской области и Клебан-Быка Донецкой области.

– В районе Сокологорска Луганской области поражена мастерская по производству и снаряжению боеприпасов для тяжелых дронов противника. В Донецкой области поражен полевой артиллерийский состав оккупантов в районе Приазовского и состав материально-технических средств в районе Клебан-Быка, – говорится в сообщении.

Генштаб отметил, что украинские воины также избивали по сосредоточениям личного состава противника в районах:

Малоконстантиновки Луганской области;

Жеребянок Запорожской области;

Яблоновки, Новоэкономического и Богатыря Донецкой области;

Волчанская Харьковской области;

Январского Днепропетровской области;

Троебортная Брянской области (РФ).

Отдельно уточняется, что доразведка показала, что поражение нефтяного терминала Таманнефтегаз в районе населенного пункта Волна Краснодарского края РФ повлекло повреждение трех резервуаров типа РВС-40000, трубопровода и наливных стендеров на причалах №5 и №6.

– Терминал является одним из ключевых экспортных нефтяных объектов РФ в Черноморском регионе. Мощности объекта обеспечивают перевалку до 20 млн. тонн нефти и нефтепродуктов в год, – отметили в Генштабе.

Напомним, в конце мая украинские защитники уже однажды попали в Таманнефтегаз и перекачивающую станцию, обеспечивающую горючим Москву.

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