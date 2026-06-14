ВСУ поразили командный пункт, склады РФ и уточнили последствия удара по Таманнефтегазу
- ВСУ поразили командно-наблюдательный пункт в Брянской области и пункты управления БПЛА в Херсонской и Донбассе.
- Доразведка подтвердила повреждение трех резервуаров, трубопровода и причальных объектов нефтетерминала Таманнефтегаз
Силы обороны Украины поразили ряд важных объектов российских окупантов ночью против 14 июня и в течение предыдущих суток.
В частности, под удар попали живая сила, пункты управления и составы противника. Отдельно удалось уточнить результаты попаданий по нефтетерминалу Таманнефтегаз.
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
Поражение живой силы, военных объектов РФ и Таманнефтегаза: что известно
По данным Генштаба, украинские подразделения поразили командно-наблюдательный пункт противника в районе Некислицы Брянской области Российской Федерации.
Также удалось нанести удар по пунктам управления БпЛА противника в районах Голой Пристани Херсонской области и Клебан-Быка Донецкой области.
– В районе Сокологорска Луганской области поражена мастерская по производству и снаряжению боеприпасов для тяжелых дронов противника. В Донецкой области поражен полевой артиллерийский состав оккупантов в районе Приазовского и состав материально-технических средств в районе Клебан-Быка, – говорится в сообщении.
Генштаб отметил, что украинские воины также избивали по сосредоточениям личного состава противника в районах:
- Малоконстантиновки Луганской области;
- Жеребянок Запорожской области;
- Яблоновки, Новоэкономического и Богатыря Донецкой области;
- Волчанская Харьковской области;
- Январского Днепропетровской области;
- Троебортная Брянской области (РФ).
Отдельно уточняется, что доразведка показала, что поражение нефтяного терминала Таманнефтегаз в районе населенного пункта Волна Краснодарского края РФ повлекло повреждение трех резервуаров типа РВС-40000, трубопровода и наливных стендеров на причалах №5 и №6.
– Терминал является одним из ключевых экспортных нефтяных объектов РФ в Черноморском регионе. Мощности объекта обеспечивают перевалку до 20 млн. тонн нефти и нефтепродуктов в год, – отметили в Генштабе.
Напомним, в конце мая украинские защитники уже однажды попали в Таманнефтегаз и перекачивающую станцию, обеспечивающую горючим Москву.