У Генштабі ЗСУ оприлюднили результати далекобійних ударів України по об’єктах паливно-енергетичного комплексу та логістичній інфраструктурі Росії станом на червень 2026 року.

Втрати росіян внаслідок далекобійних атак ЗСУ

– Наша далекобійна зброя планомірно знищує паливно-енергетичний комплекс та військову логістику ворога – головний “двигун” російської збройної агресії, – йдеться у повідомленні.

У нафтопереробній галузі втрачено 30% потужностей. Під ураження вже потрапили 16 великих російських нафтопереробних заводів і терміналів.

Зупинено роботу понад 40 технологічних установок. Через міжнародні санкції ворог не має можливості відновити їхню роботу, а імпортозаміщення в цій сфері не дає результату.

Зараз дивляться

Скорочується і видобуток нафти. Через проблеми з переробкою та складнощі з експортом потреба у видобутку знижується.

За даними ОПЕК, обсяги нафтовидобутку в РФ опустилися до річного мінімуму – 9,009 млн барелів на добу.

Паливна криза в тилових регіонах РФ

Виробництво бензину в Росії скоротилося до найнижчого рівня за останні 16 років. Попри заборону експорту власного пального, РФ не вдається уникнути дефіциту.

У тимчасово окупованому Криму та на Луганщині бензин марки АИ-95 став дефіцитним товаром. Його відпускають за картками.

На автозаправних станціях Курської, Бєлгородської та Псковської областей встановлено ліміт – не більше 20 літрів бензину на один автомобіль.

У найбільших аеропортах Росії скорочуються запаси авіагасу. Через зменшення резервів уже введено обмеження на заправку літаків.

Ситуація стала настільки складною, що уряд РФ офіційно дозволив нафтопереробним підприємствам випускати пальне нижчої якості за стандартом Євро-3.

Через нестачу обладнання та руйнування виробничих потужностей вони більше не можуть забезпечувати виробництво якісного бензину.

– Кожен пошкоджений російський НПЗ, кожна зупинена установка з переробки нафти та кожна спорожніла нафтобаза створюють локальний дефіцит пального для військової техніки противника, – наголошують у Генштабі.

Це означає менше ракет, менше снарядів на передовій та менше грошей для фінансування збройної агресії РФ.

Нагадаємо, 13 червня Сили оборони завдали удару по цеху підготовки та перекачування нафти, розташованому поблизу населеного пункту Котово у Волгоградській області РФ.

За результатами атаки підтверджено влучання по об’єкту та виникнення пожежі на території підприємства.

Зазначений об’єкт використовується для підготовки, транспортування та перекачування нафти магістральними трубопроводами до російських нафтопереробних заводів, а також до об’єктів експортної інфраструктури.

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