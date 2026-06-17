США объявили о выделении более $1 млрд гуманитарной помощи для ЮНИСЕФ и Всемирной продовольственной программы ООН (WFP). Украина вошла в список более чем 40 стран-получателей в рамках новой глобальной модели финансирования.

Об этом говорится в сообщении на сайте Государственного департамента США от 16 июня.

$1 млрд для Украины и других стран от США через ООН: как это работает

Отмечается, что более $218 млн будет направлено ЮНИСЕФ, а более $800 млн — Всемирной продовольственной программе ООН (WFP).

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Финансирование будет направлено на реализацию программ в сферах продовольственной безопасности, питания, здравоохранения, защиты детей, водоснабжения, санитарии и логистики в странах, переживающих гуманитарный кризис, в частности в Украине, Эфиопии и Мьянме.

В Вашингтоне подчеркнули, что эти выплаты осуществляются в рамках новой модели глобальных гуманитарных грантов, которая заменяет прежнюю систему фрагментированного проектного финансирования. Новая схема предусматривает укрупненные многолетние пакеты поддержки, направленные на ускорение реагирования на гуманитарные кризисы и сокращение административных расходов.

По замыслу американской стороны, такая модель финансирования должна позволить сократить дублирование гуманитарных программ, повысить прозрачность использования средств и сконцентрировать ресурсы на наиболее критических потребностях в кризисных зонах.

В Государственном департаменте США отмечают, что новый подход также позволяет быстрее запускать гуманитарные программы — иногда в течение 24 часов после принятия решений о финансировании.

Отдельно подчеркивается поддержка реформирования системы ООН в гуманитарной сфере. США заявляют, что новая модель способствует повышению эффективности координации между агентствами, сокращению дублирования функций и оптимизации цепочек поставок, в частности в продовольственных и логистических гуманитарных программах.

Также в Вашингтоне отметили, что распределение средств будет осуществляться по принципу приоритезации наиболее острых потребностей в кризисных регионах, что позволяет оперативнее реагировать на внезапные чрезвычайные ситуации, а также на обострение уже существующих конфликтов и гуманитарных катастроф.

Отдельно подчеркивается, что новая модель финансирования должна обеспечить стабильность и предсказуемость бюджетов для Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) и Всемирной продовольственной программы (ВПП), чтобы организации могли заблаговременно планировать закупки, персонал и поставки, не завися от мелких и разрозненных грантовых программ.

Напомним, в мае ООН зафиксировала самое высокое число жертв среди гражданского населения в Украине за четыре года полномасштабной войны.

Ранее США в ООН сделали заявление о вторжении России в Украину, отметив, что это стало стратегическим провалом Москвы.

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