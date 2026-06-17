США оголосили про виділення понад $1 млрд гуманітарної допомоги для ЮНІСЕФ і Всесвітньої продовольчої програми ООН (WFP). Україна увійшла до списку понад 40 країн-отримувачів у межах нової глобальної моделі фінансування.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Державного департаменту США від 16 червня.

$1 млрд для України та інших країн від США через ООН: як це працює

Понад $218 млн спрямують ЮНІСЕФ, а понад $800 млн – для Всесвітньої продовольчої програми ООН (WFP).

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Фінансування буде спрямоване на реалізацію програм у сферах продовольчої безпеки, харчування, охорони здоров’я, захисту дітей, водопостачання, санітарії та логістики в країнах, що перебувають у гуманітарній кризі, зокрема в Україні, Ефіопії та М’янмі.

У Вашингтоні підкреслили, що ці виплати здійснюються у межах нової моделі глобальних гуманітарних грантів, яка замінює попередню систему фрагментованого проєктного фінансування. Нова схема передбачає укрупнені багаторічні пакети підтримки, спрямовані на прискорення реагування на гуманітарні кризи та скорочення адміністративних витрат.

За задумом американської сторони, така модель фінансування має дозволити зменшити дублювання гуманітарних програм, підвищити прозорість використання коштів і зосередити ресурси на найбільш критичних потребах у зонах криз.

У Державному департаменті США зазначають, що новий підхід також дозволяє швидше запускати гуманітарні програми – іноді протягом 24 годин після ухвалення рішень про фінансування.

Окремо наголошується на підтримці реформування системи ООН у гуманітарній сфері. США заявляють, що нова модель сприяє підвищенню ефективності координації між агентствами, зменшенню дублювання функцій та оптимізації ланцюгів постачання, зокрема у продовольчих і логістичних гуманітарних програмах.

Також у Вашингтоні зазначили, що розподіл коштів здійснюватиметься за принципом пріоритизації найбільш гострих потреб у кризових регіонах, що дозволяє оперативніше реагувати на раптові надзвичайні ситуації, а також на загострення вже наявних конфліктів і гуманітарних катастроф.

Окремо підкреслюється, що нова модель фінансування має забезпечити стабільність і передбачуваність бюджетів для United Nations International Children’s Emergency Fund і World Food Programme, щоб організації могли завчасно планувати закупівлі, персонал та постачання, не залежачи від дрібних і розрізнених грантових програм.

Нагадаємо, у травні ООН зафіксувала найвищу кількість жертв серед цивільних в Україні за чотири роки повномасштабної війни.

Раніше США в ООН заявили, що вторгнення Росії до України стало стратегічним провалом Москви.

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