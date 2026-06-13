У травні в Україні зафіксовано найвищу кількість жертв серед цивільних осіб за останні чотири роки.

Про це повідомляє Моніторингова місія ООН з прав людини.

Жертви серед цивільних у травні: що відомо

Відповідно до щомісячної доповіді Моніторингової місії ООН з прав людини, у травні 2026 року в Україні зафіксовано найвищу кількість жертв серед цивільних осіб за останні чотири роки повномасштабного вторгнення РФ.

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За даними місії, внаслідок бойових дій у травні загинули щонайменше 274 цивільні особи, ще 1 763 зазнали поранень.

Загальна кількість постраждалих перевищила 2 000 людей, що є найвищим показником із квітня 2022 року.

— Інтенсифікація бойових дій та все частіше застосування потужної зброї в міських районах призвели до великої кількості загиблих і поранених цивільних осіб по всій країні, — зазначила голова ММПЛУ Даніель Белль.

У місії зазначили, що шкода цивільним не обмежується прифронтовими районами — удари фіксуються у містах по всій території України, далеко від лінії активних бойових дій.

Атаки із застосуванням ракет та авіабомб у міських районах України неодноразово призводили до загибелі та поранення десятків цивільних осіб.

Зокрема, 5 травня удар авіабомбами по промисловій зоні Запоріжжя спричинив загибель 12 людей і поранення ще 42 осіб.

14 травня ракета влучила у житловий будинок у Києві, внаслідок чого загинули 24 цивільні особи та ще щонайменше семеро отримали поранення.

Окремо наголошується, що поблизу фронту значну частку жертв спричиняють атаки безпілотників малого радіусу дії.

У травні через такі дрони загинули щонайменше 64 цивільні особи, ще 539 були поранені.

Показники травня 2026 року, за даними місії, повторюють тенденцію сезонного зростання кількості жертв у весняно-літній період, однак на значно вищому рівні, ніж у попередні роки.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко заявляв, що внаслідок російських атак в Україні щотижня гинуть від 70 до 100 мирних жителів.

За його словами, серед засобів повітряного нападу найбільшу загрозу для населення становлять дрони, балістичні та крилаті ракети, а також авіабомби.

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