Попри поширений страх перед польотами, авіація залишається одним із найбезпечніших видів транспорту у світі. За даними міжнародних досліджень, у дорожньо-транспортних пригодах щороку гинуть у сотні разів більше людей, ніж під час авіакатастроф.

Але кожна аварія літака привертає увагу через велику кількість пасажирів на борту та масштаби наслідків.

Скільки було авіакатастроф у 2026 році, читайте в нашому матеріалі.

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Скільки зафіксовано авіакатастроф у 2026 році у світі

Відповідно до даних міжнародного сервісу моніторингу авіаційних подій Aviation Safety Network, загальна кількість авіакатастроф у 2026 році — 73. Унаслідок аварій загинули 143 людини.

Утім, далеко не всі ці інциденти завершилися людськими жертвами. У багатьох випадках екіпажам вдавалося успішно посадити пошкоджені літаки або евакуювати пасажирів. Проте кілька аварій стали найбільш трагічними за кількістю загиблих.

Авіакатастрофи 2026 у світі, в яких загинуло багато людей

Однією з перших великих трагедій року стала авіакатастрофа в Індонезії. 17 січня літак, який виконував місію з моніторингу рибальства, врізався у гірський схил.

За різними даними, внаслідок аварії загинули від 10 до 11 людей, які перебували на борту. Причини катастрофи пов’язують зі складними погодними умовами та особливостями місцевого рельєфу.

Ще одна серйозна авіакатастрофа 2026 року сталася 28 січня в Колумбії. Літак виконував внутрішній рейс над гірськими районами країни.

Унаслідок падіння загинули 15 людей, з них 13 пасажирів та двоє членів екіпажу. За попередніми висновками, трагедія пов’язана зі складною гірською місцевістю та несприятливими умовами польоту.

Найбільшою за кількістю жертв авіакатастрофою 2026 року стала аварія військово-транспортного літака в Колумбії 23 березня.

Під час планового рейсу повітряне судно перевозило військовослужбовців. Після зльоту літак почав втрачати висоту, зачепив крилом дерево та впав у джунглі.

На борту перебували 126 людей. Внаслідок катастрофи загинули 69 осіб, ще 57 дістали поранення.

Ситуацію ускладнила масштабна пожежа, яка виникла після падіння літака. Ба більше, відбулася детонація боєприпасів, що перебували на борту.

Наприкінці квітня трагічна авіакатастрофа сталася в Південному Судані. Літак виконував рейс до міжнародного аеропорту країни, однак через погану видимість врізався в пагорб. Після зіткнення повітряне судно було повністю зруйноване. На борту перебували 14 людей. Усі вони загинули.

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