Прем’єр-міністр Словаччини Робертом Фіцо заявив, що провів переговори з президентом України Володимиром Зеленським. Зустріч відбулася у рамках саміту ЄС у Брюсселі.

Про це він повідомив у соцмережі Х.

Переговори Зеленського з Фіцо: що відомо

За словами глави словацького уряду, під час розмови сторони обговорили питання, у яких мають спільні позиції, а також теми, де підходи Києва та Братислави відрізняються.

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— Президент Володимир Зеленський і я провели відверту дискусію щодо питань, у яких ми маємо спільні погляди, а також тих, де наші позиції відрізняються, — заявив Фіцо.

Прем’єр наголосив, що Словаччина й надалі дотримуватиметься власного бачення у питаннях зовнішньої політики та захисту національних інтересів.

Водночас він зазначив, що навіть за наявності розбіжностей вважає важливим підтримувати комунікацію з міжнародними партнерами.

— Словаччина продовжить відстоювати та просувати свої національні інтереси, водночас я переконаний, що правильно підтримувати предметний, конструктивний і поважний діалог з усіма нашими партнерами, — зазначив він.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час зустрічі лідери обговорювали євроінтеграцію, взаємовигідну енергетичну співпрацю, результати саміту G7, який відбувся в Евіані та проведення чергового раунду міжурядових українсько-словацьких консультацій.

— Дякую Словаччині за підтримку європейської інтеграції України та відкриття першого переговорного кластера. Розраховуємо на прогрес у відкритті решти кластерів найближчим часом, – підсумував Зеленський.

Нагадаємо, що востаннє президент України Володимир Зеленський проводив особисту зустріч із прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо 4 травня у Єревані під час саміту Європейської політичної спільноти.

Тоді сторони домовилися підтримувати конструктивний діалог та обговорили розвиток двосторонньої співпраці в різних сферах.

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