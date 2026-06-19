У п’ятницю, 19 червня, у Московській області РФ лунають вибухи – у мережі повідомляють про нову атаку дронів.

Нова атака на Москву 19 червня

Відео з дронами у Москві та області публікують моніторингові Telegram-канали.

Exilenova+ інформує, що сьогодні розпочалася нова комбінована атака, дрони заходять на Москву з різних напрямків.

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Міський голова Москви Сергій Собянін повідомляє, що росППО нібито “збила” загалом близько 35 БпЛА, що вдень 19 червня летіли на столицю РФ, і заявляє про падіння “уламків” дронів. Атака продовжується.

– Ще один БпЛА знищено системою ППО Міноборони. На місці падіння уламків працюють спеціалісти екстрених служб, – написав він у Telegram.

РосЗМІ зазначають, що аеропорт Шереметьєво продовжує функціонувати “за погодженням”.

– Московська стабільність тепер полягає в наявності дронів в небі, оскільки росіяни і москвичі обрали Путіна, який привів війну в їхні домівки, — прокоментував керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко.

Нагадаємо, сьогоднішня атака дронів на Москву — вже третя за останні дні. Так, у ніч проти 16 червня та вранці Москва і Московська область зазнали масованої атаки дронів, а російська влада заявила про роботу ППО.

Під ударом був Московський НПЗ у районі Капотні, який забезпечує значну частину потреб столичного регіону в пальному.

Вночі та вранці 18 червня Московський НПЗ знову атакували дрони, там спалахнула масштабна пожежа.

Аналітики ISW зазначають, що регулярні українські удари по добре захищених об’єктах у глибокому тилу Росії вказують на слабкі місця в російській системі протиповітряної оборони та її неспроможність повністю захистити власне населення.

За їхніми оцінками, зростання частоти, масштабу й дальності таких атак демонструє посилення вразливості російської ППО та створює для Кремля додаткові труднощі у спробах приховати від суспільства реальну ціну війни.

Вони також додали, що додатковим чинником тиску на російську ППО можуть бути проблеми із запасами ракет-перехоплювачів.

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