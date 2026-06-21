Масштабний дефіцит палива в РФ: у регіонах зникає бензин і ростуть черги
- У низці регіонів Російської Федерації зафіксовано гостру нестачу пального, через що на наявних АЗС утворюються величезні черги, а деякі станції повністю закриваються.
- На тлі паніки російська пропаганда намагається спростувати дефіцит, публікуючи відео з порожніх заправок, де замість цін на табло світяться нулі.
На території Російської Федерації продовжуються перебої з паливом, а у регіонах накопичуються черги на автозаправних станціях. На деяких АЗС бензин зовсім відсутній або продається за завищеною ціною.
Про це повідомляє Telegram-канал Astra.
Перебої з паливом у Росії
Губернатор Липецької області Ігор Артамонов визнав, що у Росії виникли перебої з окремими марками палива на деяких заправках.
– Це створює підвищене навантаження на АЗС, де паливо є. Утворюються черги. Така картина нервує. Це зрозуміло. Але я прошу заправлятися, виходячи з необхідності. Купівля палива на користь збільшує навантаження на станції, – стверджує він.
Як розповів житель Чебоксар, уже другий день повністю закрито заправку Башнефть на перетині вулиці Ленінського комсомолу та проспекту Івана Яковлєва. У Георгіївську Ставропольського краю на Газпромнафті немає АІ-95, а на Октані немає палива.
Ще один житель Рибінська Ярославської області стверджує, що на території населеного пункту немає ніякого бензину, поки що є дизельне пальне на Татнафті, а на Лукойлі його немає.
Водночас у Тюмені росіяни скаржаться, що відсутній АІ-92 та АІ-95 на одній із автозаправних автостанцій Лукойл.
Як йдеться у повідомленні, автомобілі швидкої допомоги, медичних, освітніх та соціальних установ, автобуси Транспорту Верхньоволжя нібито забезпечені паливом у повному обсязі.
На тлі цієї ситуації російська пропаганда намагається штучно зменшити паніку через дефіцит палива. Зокрема, один із російських Telegram-каналів опублікував “спростування” з дівчиною, яка на першій-ліпшій АЗС запевняє, що ажіотажу немає.
Проте на відео блогерки можна помітити, що майже всі колонки закриті конусами, водії проїжджають повз без зупинки, а на табло замість цін на пальне світяться нулі, що прямо вказує на його відсутність.