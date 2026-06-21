На території Російської Федерації продовжуються перебої з паливом, а у регіонах накопичуються черги на автозаправних станціях. На деяких АЗС бензин зовсім відсутній або продається за завищеною ціною.

Про це повідомляє Telegram-канал Astra.

Перебої з паливом у Росії

Губернатор Липецької області Ігор Артамонов визнав, що у Росії виникли перебої з окремими марками палива на деяких заправках.

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– Це створює підвищене навантаження на АЗС, де паливо є. Утворюються черги. Така картина нервує. Це зрозуміло. Але я прошу заправлятися, виходячи з необхідності. Купівля палива на користь збільшує навантаження на станції, – стверджує він.

Як розповів житель Чебоксар, уже другий день повністю закрито заправку Башнефть на перетині вулиці Ленінського комсомолу та проспекту Івана Яковлєва. У Георгіївську Ставропольського краю на Газпромнафті немає АІ-95, а на Октані немає палива.

Ще один житель Рибінська Ярославської області стверджує, що на території населеного пункту немає ніякого бензину, поки що є дизельне пальне на Татнафті, а на Лукойлі його немає.

Водночас у Тюмені росіяни скаржаться, що відсутній АІ-92 та АІ-95 на одній із автозаправних автостанцій Лукойл.

Як йдеться у повідомленні, автомобілі швидкої допомоги, медичних, освітніх та соціальних установ, автобуси Транспорту Верхньоволжя нібито забезпечені паливом у повному обсязі.

На тлі цієї ситуації російська пропаганда намагається штучно зменшити паніку через дефіцит палива. Зокрема, один із російських Telegram-каналів опублікував “спростування” з дівчиною, яка на першій-ліпшій АЗС запевняє, що ажіотажу немає.

Проте на відео блогерки можна помітити, що майже всі колонки закриті конусами, водії проїжджають повз без зупинки, а на табло замість цін на пальне світяться нулі, що прямо вказує на його відсутність.

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