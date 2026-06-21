Колишній депутат польського Сейму Пйотр Фоглер повернув свою державну нагороду президенту Каролю Навроцькому на знак протесту проти рішення позбавити президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла.

Пйотр Фоглер повернув Навроцькому нагороду на знак протесту

Про це розповів сам ексдепутат польського Сейму у Facebook.

– Символічно я повертаю свою нагороду цьому резиденту на знак протесту проти безглуздого рішення про позбавлення ордена Президента України, України, що бореться! — заявив він.

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Фоглер наголосив, що його жест адресований не тому президентові, який свого часу вручив йому нагороду, а саме Каролю Навроцькому, який, за його словами, “дедалі більше знущається з Польщі та з усіх нас”.

– Те, що зробив і продовжує робити цей пан, якого називають президентом, – це кошмар, і для мене він не є президентом моєї країни, а лише помилкою, і я досі чекаю на перерахунок голосів Центральною виборчою комісією… бо до сьогодні не знаю остаточних результатів цих виборів, — написав колишній депутат.

Нагадаємо, увечері 19 червня президент Польщі Кароль Навроцький ухвалив рішення позбавити Володимира Зеленського ордена Білого Орла. Причиною він назвав найменування одного з українських підрозділів на честь УПА. Навроцький також заявив, що Польща не допустить вступу до ЄС тих, хто не розуміє необхідності відмовитися від “культу тоталітаризму та насильства”.

Після цього міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, посол України в Польщі Василь Боднар та очільник Офісу президента Кирило Буданов оголосили, що повернули свої польські нагороди, а також заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква.

У суботу, 20 червня, Зеленський повідомив, що надіслав орден поштою Каролю Навроцькому.

Від польського ордена Білого Орла відмовилися всі президенти України, зокрема Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко, які були ним нагороджені.

Фото: Пйотр Фоглер

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