Стали відомі подробиці катастрофи літака Ту-22М3, які вказують на системний збій у російській авіації. У цих бомбардувальників виявили масштабну проблему. Це означає, що Ту-22М3 або регулярно падатимуть і надалі, або взагалі перестануть літати. Росія досі не може знайти рішення цієї проблеми.

Про це повідомляє військовий портал Defence Express.

Чому літаки РФ можуть продовжити падати

З’явилися нові деталі катастрофи російського дальнього бомбардувальника Ту-22М3 в Іркутській області.

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Повідомляється, що літак, який Росія використовує для ударів по Україні надзвуковими ракетами Х-22, впав під час тренувальних польотів на полігоні через відмову одного з двигунів.

Під час повернення на авіабазу в літака відмовив і другий двигун, внаслідок чого він втратив швидкість та розбився, хоча офіційну причину катастрофи не уточнюють. Цей інцидент свідчить про проблему ненадійності двигунів усіх Ту-22.

Бомбардувальники Ту-22М3 оснащені двома турбореактивними двигунами НК-25, які розробили ще у 1970-х роках. Їхнє серійне виробництво повністю припинили у 1996 році. Це означає, що всі літаки цього типу, які Росія експлуатує сьогодні, літають двигунах, випущених понад 30 років тому.

Через це кожен такий двигун має величезний наліт за роки використання. Підтримувати їх у робочому стані стає дедалі важче. Запас запчастин обмежений лише тими, які виробили до 1996 року. Вони закінчуються, а нові запчастини Росія виготовляти не здатна.

– Ймовірно саме через знос двигунів НК-25 та супутніх агрегатів вони почали поступово відмовляти на борту Ту-22М3, в наслідок чого він й впав. Однак нещодавнє падіння Ту-22М3 – це не одиничний випадок, – йдеться у матеріалі.

Варто зазначити, що за останні два роки в Іркутській області розбилися вже три бомбардувальники Ту-22М3. Перший інцидент стався в серпні 2024 року, другий – у квітні 2025 року, а третій – у червні 2026 року.

У 2024 та 2025 роках російське командування офіційно списувало катастрофи на нібито технічні несправності.

Конкретні технічні несправності, що спричинили падіння важких бомбардувальників, російська сторона не розголошує. Експерти припускають, що в обох випадках аварії могли виникнути двигуни або пов’язані з ними системи.

На користь цієї версії свідчить інцидент, який відбувся у 2019 році, коли Ту-22М3 здійснив жорстку посадку саме через відмову двигуна НК-25.

Проблема дефіциту двигунів та критичного зносу старих відома в Росії вже не перший рік. Як один із варіантів вирішення проблеми розглядалася ідея перезапуску їхнього виробництва. Проте відновлення технологічних ліній – це надзвичайно складний та високовартісний процес, який потребував би десятиліть.

Зважаючи на всі ці фактори, у виданні прогнозують, що російські Ту-22М3 й надалі регулярно падатимуть через “технічні проблеми”. З часом, якщо Росія так і не зможе вирішити проблему з авіадвигунами, то ці бомбардувальники можуть взагалі перестати літати.

15 червня стало відомо, що літак Ту-22M3 розбився поблизу Свірська в Іркутській області Росії. Екіпажу вдалося врятуватися.

Фото: Міноборони Росії

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