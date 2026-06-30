Росія почала формувати ще один “тіньовий флот” танкерів для перевезення скрапленого природного газу.

У Кремлі намагаються підготуватися до нових санкцій Євросоюзу, які з 1 січня 2027 року заблокують доступ російських суден до європейських СПГ-терміналів.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

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За даними ГУР, Кремль використовує анонімні структури та заплутані схеми власності для закупівлі старих танкерів-газовозів у різних країнах світу.

У розвідці зазначають, що лише за останні п’ять місяців Росія отримала шість таких суден. Крім того, з лютого 2024 року до травня 2025 року через підставні компанії було придбано ще сім газовозів.

У першому кварталі 2026 року РФ викупила у близькосхідного власника чотири судна — ORION, KOSMOS, MERKURYY та LUCH.

Усі ці газовози мають вік понад 19 років і вже використовуються для перевезення російського скрапленого природного газу.

За оцінкою ГУР, загальна кількість російського тіньового СПГ-флоту вже зросла приблизно до 23 суден.

У розвідці пояснюють, що використання старих суден без належного міжнародного страхування та технічного контролю дозволяє Росії частково обходити санкційні обмеження.

Водночас така практика суттєво збільшує екологічні ризики під час транспортування скрапленого газу та підвищує логістичні витрати країни-агресора.

Нагадаємо, що Європейська комісія в межах 19-го пакету санкцій запропонувала повністю заборонити імпорт російського скрапленого природного газу (СПГ) до країн ЄС з 1 січня 2027 року.

За словами голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, Європейський Союз готовий повністю відмовитися від російського СПГ, а висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас наголосила, що до 1 січня 2027 року Євросоюз планує остаточно припинити його закупівлю.

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