Російська влада вдається до заходів для збільшення особового складу військ. Середній розмір винагороди за підписання контракту з Міноборони РФ становить від $21 тис. до $60 тис. в окремих регіонах.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтерв’ю ТСН у межах телемарафону Єдині новини.

Як росіяни збільшують чисельність своєї армії

– Російська влада збільшила середній рівень винагороди за підписання контракту, який сьогодні становить від $21 тис., а в деяких регіонах — до $60 тис., – розповів він.

Головнокомандувач додав, що росіяни продовжують поповнювати війська ув’язненими.

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Також ворог зменшує кількість дивізій, що формуються у стратегічному резерві, і за рахунок цього поповнює діючі війська.

Наразі в РФ проводяться заходи з примусового укладання контрактів. Такий експеримент проводять у Пензенській області.

– Ворог використовує спеціальні групи, які збирають чоловіків і примушують підписувати контракти, – зазначив Сирський.

За його словами, це спроба адаптації цієї моделі, яку росіяни планують розповсюдити на всю територію Росії.

Окрім того, російські війська також поповнюються найманцями, які отримують за це високу грошову винагороду.

Нагадаємо, за словами Сирського, російські війська збільшили чисельність угруповання на Олександрівському, Гуляйпільському та Оріхівському напрямках.

Станом на початок червня ворог зосередив на цих ділянках фронту понад 140 тис. військовослужбовців.

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