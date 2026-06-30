Унаслідок вибуху в Монако постраждали троє людей, які є членами родини українського походження.

Наразі триває встановлення їхніх осіб, уточнюється інформація щодо наявності у них громадянства України.

Про це повідомили в МЗС України, пише Інтерфакс-Україна.

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МЗС встановлює особи постраждалих від вибуху в Монако

Як зазначили у відомстві, посольство України у Франції, до зони відповідальності якого входить і Князівство Монако, після появи повідомлень про вибух у Монте-Карло звернулося із запитами до місцевих компетентних органів.

– За попередніми даними, близько 21:00 камери спостереження перед входом до житлового будинку в Монако зафіксували невідому особу, а згодом вибух рюкзаку, який вона залишила на місці події, – йдеться у коментарі.

У МЗС додали, що правоохоронні органи активували екстрений план безпеки та підозрюваного.

Прокуратура Монако вже розпочала розслідування, правова кваліфікація події ще уточнюється.

– За інформацією місцевих рятувальних служб, унаслідок вибуху постраждали троє осіб – члени родини українського походження. Наразі офіційними каналами здійснюється ідентифікація постраждалих осіб, уточнюється інформація щодо наявності в них громадянства України, – розповіли у МЗС.

Для оперативного з’ясування всіх обставин та надання консульсько-правової допомоги посольство України встановило прямий контакт із представниками поліції Монако, медичних закладів, куди госпіталізували поранених та судовими органами.

У МЗС наголосили, що відповідно до визначених процедур надання консульської допомоги на місці події працюють українські дипломати.

Що відомо про вибух в Монако 29 червня

За даними ЗМІ, увечері в понеділок, 29 червня, внаслідок вибуху невідомого пристрою біля житлового будинку в Монте-Карло поранення дістали троє людей, зокрема підліток.

Стан двох постраждалих оцінюється як дуже тяжкий.

Серед поранених – підприємець із Дніпра Вадим Єрмолаєв.

Раніше влада Монако повідомляла, що, за даними камер відеоспостереження, невідомий приніс до будівлі вибуховий пристрій, прихований у рюкзаку, залишив його біля будинку, після чого залишив місце події. Унаслідок вибуху біля житлового будинку в Монако постраждали троє людей із родини українського походження.

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