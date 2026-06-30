Замах на бізнесмена Єрмолаєва в Монако: МЗС з’ясовує деталі
- У Монако внаслідок вибуху постраждали троє членів родини українського походження.
- МЗС України перевіряє, чи мають постраждалі громадянство України.
- Поліція Монако активувала екстрений план безпеки та розшукує підозрюваного.
Унаслідок вибуху в Монако постраждали троє людей, які є членами родини українського походження.
Наразі триває встановлення їхніх осіб, уточнюється інформація щодо наявності у них громадянства України.
Про це повідомили в МЗС України, пише Інтерфакс-Україна.
МЗС встановлює особи постраждалих від вибуху в Монако
Як зазначили у відомстві, посольство України у Франції, до зони відповідальності якого входить і Князівство Монако, після появи повідомлень про вибух у Монте-Карло звернулося із запитами до місцевих компетентних органів.
– За попередніми даними, близько 21:00 камери спостереження перед входом до житлового будинку в Монако зафіксували невідому особу, а згодом вибух рюкзаку, який вона залишила на місці події, – йдеться у коментарі.
У МЗС додали, що правоохоронні органи активували екстрений план безпеки та підозрюваного.
Прокуратура Монако вже розпочала розслідування, правова кваліфікація події ще уточнюється.
– За інформацією місцевих рятувальних служб, унаслідок вибуху постраждали троє осіб – члени родини українського походження. Наразі офіційними каналами здійснюється ідентифікація постраждалих осіб, уточнюється інформація щодо наявності в них громадянства України, – розповіли у МЗС.
Для оперативного з’ясування всіх обставин та надання консульсько-правової допомоги посольство України встановило прямий контакт із представниками поліції Монако, медичних закладів, куди госпіталізували поранених та судовими органами.
У МЗС наголосили, що відповідно до визначених процедур надання консульської допомоги на місці події працюють українські дипломати.
Що відомо про вибух в Монако 29 червня
За даними ЗМІ, увечері в понеділок, 29 червня, внаслідок вибуху невідомого пристрою біля житлового будинку в Монте-Карло поранення дістали троє людей, зокрема підліток.
Стан двох постраждалих оцінюється як дуже тяжкий.
Серед поранених – підприємець із Дніпра Вадим Єрмолаєв.
Раніше влада Монако повідомляла, що, за даними камер відеоспостереження, невідомий приніс до будівлі вибуховий пристрій, прихований у рюкзаку, залишив його біля будинку, після чого залишив місце події. Унаслідок вибуху біля житлового будинку в Монако постраждали троє людей із родини українського походження.