Украинцы в Германии активно обсуждают возможные изменения в системе социальной поддержки. В СМИ появилась информация о том, что правительство страны планирует пересмотреть правила выплат для людей с временной защитой.

Продолжат ли помощь украинцам в Германии и что планируют изменить, читайте в материале на Фактах ICTV.

Помощь украинцам в Германии: изменения

Несмотря на слухи, денежную помощь украинцам в Германии полностью не отменят, но в будущем разные категории беженцев, вероятно, будут получать поддержку по разным правилам. А решающим фактором станет дата прибытия в Германию.

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В Федеральном парламенте Германии обсуждается запланированная реформа, которая должна изменить порядок выплат части украинцев.

Зачем вводят изменения для украинцев в Германии

После начала полномасштабной войны украинцы, получившие временную защиту в Германии, получили доступ к системе Bürgergeld. Она подразумевает финансовую поддержку, помощь с жильем, медицинское обеспечение и сопровождение в поиске работы.

Однако немецкие власти планируют изменить подход для новых переселенцев. Чиновники хотят разделить правила для тех, кто уже длительное время находится в стране, и тех, кто приехал позже. Так что в реформе появилось разделение по дате, а именно до или после 1 апреля 2025 года.

Что будет с выплатами помощи украинцам в Германии в 2026 году

Для украинцев, прибывших в Германию до 1 апреля 2025, существенного сокращения помощи не предусматривается.

Они будут и дальше оставаться в системе, обслуживаемой Джобцентром и получать пособие по безработице.

Несмотря на сохранение выплат, от получателей помощи будут ожидать большей активности в поиске работы. Джобцентр планирует ужесточить контроль за исполнением требований. Люди должны посещать назначенные встречи, сотрудничать со службами занятости и делать шаги по выходу на рынок труда.

То есть, для этой категории главное изменение будет касаться не денег, а правил взаимодействия с социальными службами. Украинцев будут стимулировать для выхода на работу.

Кому из украинских беженцев в Германии сократят выплаты

Наибольшие изменения ожидаются для украинцев, прибывших в Германию после 31 марта 2025 года.

Именно для этой группы планируется переход на другую систему поддержки. Вместо выплат через немецкую службу занятости помощь будет назначать управление социальной защиты населения по правилам, применяемым к искателям убежища.

Германия, изменения для украинцев:

иной порядок оформления выплат;

возможное уменьшение базовой суммы пособия;

использование специальной платежной карты Bezahlkarte;

изменение формата медицинского обеспечения.

По предварительным расчетам, базовая выплата этой категории уменьшается до €441 вместо €563, которые предусматривает действующая система.

Утратят ли украинцы временную защиту в Германии

Изменения, касающиеся социальных выплат, не означают прекращения временной защиты.

Украинцы со статусом по параграфу 24 и дальше будут иметь право находиться в Германии в соответствии с действующими правилами. Временная защита продлена до 4 марта 2027 года.

Также остается возможность официально работать. Дата прибытия в Германию не влияет на само право на трудоустройство.

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