В столице Казахстана, Астане, 21 женщину оштрафовали за ношение никаба в общественных местах. Речь идет об элементе религиозной одежды, полностью закрывающем лицо.

Об этом сообщает издание Orda.

Штрафы за никаб в Казахстане: что известно

Отмечается, что запрет на одежду, полностью закрывающую лицо, действует в Казахстане уже давно.

Сейчас смотрят

В частности, жителям этой страны запрещено носить в общественных местах одежду, не позволяющую установить их личность. Исключения предусмотрены только в случаях, прописанных в законодательстве.

Такие изменения местные власти объяснили необходимостью обеспечения общественной безопасности.

В ходе проверок были выявлены женщины, находившиеся в общественных местах в одежде, скрывающей лицо. На них были составлены административные протоколы по части 1 статьи 434-3 КоАП.

Представители Духовного управления мусульман Казахстана (ДУМК) ранее оценили такие законодательные изменения “в целом положительно”. Там подчеркнули, что “многие страны поступают так же”.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, среди прочих указов, подписал соответствующие поправки к закону О профилактике правонарушений в июне 2025 года.

В ДУМК заверили, что запрет не ограничивает религиозные убеждения людей или их личный выбор. Там заявили, что женщине достаточно прикрывать тело, а лицо и руки можно оставлять открытыми.

Более того, практика ношения никабов и подобных головных уборов, как отмечают в управлении, не находит отражения в традициях казахского народа.

Напомним, в 2025 году в Казахстане выступили против визита главы РПЦ патриарха Кирилла.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.