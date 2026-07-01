В Казахстане более 20 женщин оштрафовали за ношение никаба в общественных местах
- В столице Казахстана более 20 женщин оштрафовали за ношение никаба в общественных местах.
- В стране действует запрет на одежду, полностью закрывающую лицо и затрудняющую идентификацию личности.
В столице Казахстана, Астане, 21 женщину оштрафовали за ношение никаба в общественных местах. Речь идет об элементе религиозной одежды, полностью закрывающем лицо.
Об этом сообщает издание Orda.
Штрафы за никаб в Казахстане: что известно
Отмечается, что запрет на одежду, полностью закрывающую лицо, действует в Казахстане уже давно.
В частности, жителям этой страны запрещено носить в общественных местах одежду, не позволяющую установить их личность. Исключения предусмотрены только в случаях, прописанных в законодательстве.
Такие изменения местные власти объяснили необходимостью обеспечения общественной безопасности.
В ходе проверок были выявлены женщины, находившиеся в общественных местах в одежде, скрывающей лицо. На них были составлены административные протоколы по части 1 статьи 434-3 КоАП.
Представители Духовного управления мусульман Казахстана (ДУМК) ранее оценили такие законодательные изменения “в целом положительно”. Там подчеркнули, что “многие страны поступают так же”.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, среди прочих указов, подписал соответствующие поправки к закону О профилактике правонарушений в июне 2025 года.
В ДУМК заверили, что запрет не ограничивает религиозные убеждения людей или их личный выбор. Там заявили, что женщине достаточно прикрывать тело, а лицо и руки можно оставлять открытыми.
Более того, практика ношения никабов и подобных головных уборов, как отмечают в управлении, не находит отражения в традициях казахского народа.
Напомним, в 2025 году в Казахстане выступили против визита главы РПЦ патриарха Кирилла.