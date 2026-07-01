У столиці Казахстану, Астані, 21 жінку оштрафували за носіння нікабу в громадських місцях. Йдеться про елемент релігійного одягу, який повністю закриває обличчя.

Про це повідомляє видання Orda.

Штрафи за нікаб у Казахстані: що відомо

Зазначається, що заборона на одяг, що повністю закриває обличчя, діє в Казахстані вже давно.

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Зокрема, людям у цій країні заборонено носити в громадських місцях одяг, який не дозволяє встановити їхню особу. Винятки передбачені лише у випадках, прописаних у законодавстві.

Такі зміни місцева влада пояснила необхідністю забезпечити громадську безпеку.

Перевірки виявили жінок, які знаходилися в громадських місцях у одязі, що приховує обличчя. На них склали адміністративні протоколи за частиною 1 статті 434-3 КоАП.

Представники Духовного управління мусульман Казахстану (ДУМК) раніше оцінили такі законодавчі зміни “загалом позитивно”. Там наголосили, що “багато країн так чинять”.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, серед інших указів, підписав відповідні поправки до закону Про профілактику правопорушень у червні 2025 року.

У ДУМК запевнили, що заборона не обмежує релігійні переконання людей чи їхній особистий вибір. Там заявили, що жінці достатньо прикривати тіло, а обличчя та руки можна залишати відкритими.

Більше того, практика носіння нікабів та подібних головних уборів, як зазначають в управлінні, не має відображення в традиціях казахського народу.

Нагадаємо, у 2025 році у Казахстані виступили проти візиту глави РПЦ патріарха Кирила.

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