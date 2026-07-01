У Казахстані понад 20 жінок оштрафували за носіння нікабу в громадських місцях
- У столиці Казахстану понад 20 жінок оштрафували за носіння нікабу в громадських місцях.
- В країні діє заборона на одяг, який повністю закриває обличчя та ускладнює ідентифікацію особи.
У столиці Казахстану, Астані, 21 жінку оштрафували за носіння нікабу в громадських місцях. Йдеться про елемент релігійного одягу, який повністю закриває обличчя.
Про це повідомляє видання Orda.
Штрафи за нікаб у Казахстані: що відомо
Зазначається, що заборона на одяг, що повністю закриває обличчя, діє в Казахстані вже давно.
Зокрема, людям у цій країні заборонено носити в громадських місцях одяг, який не дозволяє встановити їхню особу. Винятки передбачені лише у випадках, прописаних у законодавстві.
Такі зміни місцева влада пояснила необхідністю забезпечити громадську безпеку.
Перевірки виявили жінок, які знаходилися в громадських місцях у одязі, що приховує обличчя. На них склали адміністративні протоколи за частиною 1 статті 434-3 КоАП.
Представники Духовного управління мусульман Казахстану (ДУМК) раніше оцінили такі законодавчі зміни “загалом позитивно”. Там наголосили, що “багато країн так чинять”.
Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, серед інших указів, підписав відповідні поправки до закону Про профілактику правопорушень у червні 2025 року.
У ДУМК запевнили, що заборона не обмежує релігійні переконання людей чи їхній особистий вибір. Там заявили, що жінці достатньо прикривати тіло, а обличчя та руки можна залишати відкритими.
Більше того, практика носіння нікабів та подібних головних уборів, як зазначають в управлінні, не має відображення в традиціях казахського народу.
Нагадаємо, у 2025 році у Казахстані виступили проти візиту глави РПЦ патріарха Кирила.