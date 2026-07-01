Япония окажет поддержку в восстановлении Киево-Печерской лавры через механизмы ЮНЕСКО.

Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига по итогам переговоров с японским коллегой Мотэги Тосимицу.

Япония поможет восстановить Киево-Печерскую лавру

Сибига заявил, что договоренность о восстановлении Лавры является результатом двусторонних переговоров, направленных на углубление культурного и гуманитарного сотрудничества между государствами.

Сейчас смотрят

— Глава МИД Украины проинформировал японского министра… о российском ударе по Киево-Печерской лавре. Мотэги выразил намерение Японии оказать поддержку через ЮНЕСКО для восстановления повреждённой Лавры, — говорится в сообщении.

Также Украина и Япония подписали соглашение о реализации стипендиального проекта в рамках грантовой помощи JDS объемом до около $500 тыс.

Что известно об атаке РФ на Лавру 15 июня

Напомним, в ночь на 15 июня российские войска осуществили массированную комбинированную атаку на Киев с применением ракет и ударных беспилотников. Погибли пять человек, 38 получили ранения.

Помимо значительных разрушений жилой и городской инфраструктуры, было зафиксировано попадание в Киево-Печерскую лавру.

На территории объекта всемирного наследия ЮНЕСКО возник масштабный пожар — загорелась крыша Успенского собора, зафиксированы существенные повреждения.

Премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что Успенский собор Киево-Печерской лавры будет восстановлен.

После ликвидации первоочередных последствий обстрела возобновила работу Церковь Спаса на Берестове.

Храм, входящий в состав Национального заповедника Киево-Печерская лавра, был открыт для посетителей с 17 июня.

С 19 июня Лавра частично возобновила работу для посетителей.

В настоящее время доступны Ближние пещеры, Большая лаврская колокольня, Церковь Спаса на Берестове, Трапезная церковь и музейные выставки.

Возобновлено проведение групповых экскурсий по предварительной записи.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.