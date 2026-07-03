Правоохранители установили личность подозреваемой по делу о взрыве в Монако, в результате которого пострадал украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, его партнерша и 13-летний мальчик.

Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на источники, близкие к расследованию.

Взрыв в Монако: что известно о подозреваемой

По информации BFMTV, спустя более суток после взрыва в Монако полиция установила личность подозреваемой. По данным следствия, она находится в одной из европейских стран, но не во Франции и не в Монако.

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По просьбе судебных органов княжества уже запущено международное сотрудничество. Правоохранители выдали европейский ордер на арест, а также готовят объявление подозреваемой в международный розыск через красное уведомление Интерпола.

Как отмечает BFMTV, следователи пришли к выводу, что взрывчатку оставила женщина, которая специально маскировалась под мужчину.

По версии следствия, в день взрыва она несколько раз разведывала местность. Незадолго до 21:00 подозреваемая заметила украинскую семью возле площади Мулен, начала следить за ней, опередила пострадавших и оставила у входа в дом сумку со взрывным устройством.

После этого она отошла на безопасное расстояние, дождалась, пока семья войдет в здание, и, по данным BFMTV, дистанционно привела взрывчатку в действие с помощью устройства, похожего на пульт дистанционного управления.

По информации издания, первой в дом вошла 13-летний ребенок, а взрыв произошел в тот момент, когда мимо сумки проходила Анна Насобина — партнерша Вадима Ермолаева.

Какие версии рассматривают следователи

Сейчас по факту взрыва открыто судебное расследование по статьям о покушении на убийство, установке взрывного устройства в общественном месте и участии в преступном сговоре.

По данным BFMTV, следствие сосредоточилось на двух основных версиях: причастности организованной преступности или иностранном вмешательстве.

Издание также сообщает, что Анна Насобина по-прежнему в критическом состоянии. По его информации, врачам пришлось ампутировать ей обе ноги.

Напомним, что 29 июня в холле многоквартирного дома в Монако произошел взрыв, в результате которого пострадали украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, его партнерша Анна Насобина и 13-летний мальчик.

Вадим Ермолаев, бизнесмен из Днепра, в свое время занимал 23-е место в рейтинге самых богатых бизнесменов страны по версии Forbes.

В 2019 году он отказался от украинского гражданства, оставив только гражданство Кипра.

В декабре 2023 года к Вадиму Ермолаеву были применены санкции СНБО сроком на десять лет из-за его связи с предприятиями, которые после оккупации Крыма работали по российскому законодательству и платили налоги в бюджет РФ.

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