Правоохоронці встановили особу підозрюваної у справі про вибух у Монако, унаслідок якого постраждав український бізнесмен Вадим Єрмолаєв, його партнерка та 13-річний хлопчик.

Про це повідомляє BFMTV із посиланням на джерела, близькі до розслідування.

Вибух у Монако: що відомо про підозрювану

За інформацією BFMTV, через понад дві доби після вибуху в Монако поліція встановила особу підозрюваної. За даними слідства, вона перебуває в одній із європейських країн, але не у Франції та не в Монако.

Зараз дивляться

На прохання судових органів князівства вже активовано міжнародне співробітництво. Правоохоронці видали європейський ордер на арешт, а також готують оголошення підозрюваної в міжнародний розшук через червоне повідомлення Інтерполу.

Як зазначає BFMTV, слідчі дійшли висновку, що вибухівку залишила жінка, яка навмисно маскувалася під чоловіка.

За версією слідства, у день вибуху вона кілька разів проводила розвідку місцевості. Незадовго до 21:00 підозрювана помітила українську родину поблизу площі Мулен, почала стежити за нею, випередила потерпілих та залишила біля входу до будинку сумку із вибуховим пристроєм.

Після цього вона відійшла на безпечну відстань, дочекалася, поки сім’я зайде до будівлі, і, за даними BFMTV, дистанційно привела вибухівку в дію за допомогою пристрою, схожого на пульт дистанційного керування.

За інформацією видання, першою до будинку зайшла 13-річна дитина, а вибух стався в момент, коли повз сумку проходила Анна Насобіна — партнерка Вадима Єрмолаєва.

Які версії розглядають слідчі

Наразі за фактом вибуху в Монако відкрито судове розслідування за статтями про замах на вбивство, встановлення вибухового пристрою в громадському місці та участь у злочинній змові.

За даними BFMTV, слідство зосередилося на двох основних версіях: причетності організованої злочинності або іноземного втручання.

Видання також повідомляє, що Анна Насобіна залишається у критичному стані. За його інформацією, лікарям довелося ампутувати їй обидві ноги.

Нагадаємо, що 29 червня в холі багатоквартирного будинку в Монако стався вибух, унаслідок якого постраждали український бізнесмен Вадим Єрмолаєв, його партнерка Анна Насобіна та 13-річний хлопчик.

Вадим Єрмолаєв, бізнесмен із Дніпра, свого часу посідав на 23-тє у рейтингу найбагатших бізнесменів країни за версією Forbes.

У 2019 році він відмовився від українського громадянства, залишивши лише громадянство Кіпру.

У грудні 2023 року до Вадима Єрмолаєва було застосовано санкції РНБО терміном на десять років через його зв’язки з підприємствами, які після окупації Криму працювали за російським законодавством та сплачували податки до бюджету РФ.

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