В российском Санкт-Петербурге ночью раздались взрывы — дроны атаковали Петербургский нефтяной терминал. Это один из крупнейших комплексов по перевалке нефти и нефтепродуктов на северо-западе РФ.

Об этом сообщают аналитики Telegram-канала Astra.

Атака на Петербургский нефтяной терминал 4 июля

После сообщений об угрозе атаки дронов в районе Угольной гавани очевидцы зафиксировали густой дым.

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В Astra проанализировали видео, опубликованные очевидцами, и пришли к выводу, что возгорание возникло на территории нефтяного терминала, расположенного вблизи Большого порта Санкт-Петербурга.

Аналитики уточняют, что на одной из видеозаписей горит не резервуар с топливом, а железнодорожная цистерна на подъездных путях предприятия. По информации Astra, атака на Петербургский нефтяной терминал была продолжительной, поэтому возникло несколько очагов возгорания.

Около 04:00 губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил об опасности беспилотников в регионе и предупредил о возможных перебоях в работе мобильного интернета. Через час он заявил об уничтожении двух дронов и отметил, что боевые действия продолжаются.

Позже, уже около 08:00, Дрозденко сообщил, что над Ленинградской областью якобы было сбито 67 беспилотников. В то же время губернатор Санкт-Петербурга публично не комментировал события, связанные с атакой.

Петербургский нефтяной терминал имеет стратегическое значение для российской энергетической инфраструктуры. Комплекс занимает площадь 37 га, имеет 21 резервуар для хранения нефтепродуктов, а его проектная пропускная способность составляет 12,5 млн тонн в год.

Это не первая атака на предприятие. В начале июня Astra уже сообщала об ударе по этому же объекту, после которого возник пожар. Тогда факт поражения подтверждали, в частности, спутниковые снимки. Российские власти сообщали об атаке беспилотников, однако официальные федеральные телеканалы практически не освещали инцидент.

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