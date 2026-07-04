У російському Санкт-Петербурзі вночі пролунали вибухи — дрони атакували Петербурзький нафтовий термінал. Це один із найбільших комплексів із перевалки нафти та нафтопродуктів на північному заході РФ.

Про це повідомляють аналітики Telegram-каналу Astra.

Атака на Петербурзький нафтовий термінал 4 липня

Після повідомлень про загрозу атаки дронів в районі Вугільної гавані очевидці зафіксували густий дим.

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В Astra проаналізували відео, оприлюднені очевидцями, і дійшли висновку, що загоряння виникло на території нафтового терміналу, розташованого поблизу Великого порту Санкт-Петербурга.

Аналітики уточнюють, що на одному з відеозаписів палає не резервуар із паливом, а залізнична цистерна на під’їзних коліях підприємства. За інформацією Astra, атака на Петербурзький нафтовий термінал була тривалою, а тому виникло більше осередків займання.

Близько 04:00 губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко повідомив про небезпеку безпілотників у регіоні та попередив про можливі перебої в роботі мобільного інтернету. Через годину він заявив про знищення двох дронів і зазначив, що бойова робота триває.

Пізніше, вже близько 08:00, Дрозденко повідомив, що над Ленінградською областю нібито було збито 67 безпілотників. Водночас губернатор Санкт-Петербурга публічно не коментував події, пов’язані з атакою.

Петербурзький нафтовий термінал має стратегічне значення для російської енергетичної інфраструктури. Комплекс займає площу 37 га, має 21 резервуар для зберігання нафтопродуктів, а його проєктна пропускна здатність становить 12,5 млн тонн на рік.

Це не перша атака на підприємство. На початку червня вже повідомлялося про удар по цьому ж об’єкту, після якого виникла пожежа. Тоді факт ураження підтверджували, зокрема, супутникові знімки. Російська влада повідомляла про атаку безпілотників, однак офіційні федеральні телеканали практично не висвітлювали інцидент, кажуть у Astra.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 592-гу добу.

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