У Кремлі вигадали виправдання для російського диктатора Володимира Путіна про те, чому він не може зустрітися із президентом України Володимиром Зеленським у Костянтинівці Донецької області. Раніше РФ поширювала фейки про захоплення міста.

У РФ виправдали, чому Путін не поїде у Костянтинівку

Як заявив прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков, Костянтинівка нібито не є столицею РФ, тому Путін не може туди приїхати на зустріч із Зеленським.

– Якщо так Зеленський висловлює готовність приїхати до Росії, ми це вітаємо. Але хочемо нагадати, що Путін говорив про готовність прийняти його в Москві. Все-таки столицею Росії є Москва, а не Костянтинівка. Тому він може приїхати до Москви, щойно буде готовий прийняти важливі відповідальні рішення, – стверджує Пєсков.

У такий спосіб прессекретар Путіна уникнув пояснень, чому російський диктатор не хоче приїхати до Костянтинівки, про нібито захоплення якої повідомила прокремлівська пропаганда.

Зараз дивляться

У п’ятницю, 3 липня, російський диктатор Путін заявив, що війська РФ нібито захопили Костянтинівку. У відповідь президент України Володимир Зеленський запропонував Путіну провести зустріч у цьому місті.

– Якщо Костянтинівка зараз під контролем Росії, то, мабуть, у Путіна не буде проблеми там зі мною зустрітися і знайти дипломатичні рішення, щоб війну нарешті закінчити, – стверджує Зеленський.

На його думку, Путін все-таки не перейде фронт, оскільки правда дуже відрізняється від заяв російської пропаганди.

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