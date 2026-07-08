Президент США Дональд Трамп заявил, что перемирие между Соединенными Штатами и Ираном фактически завершилось, несмотря на намерение Вашингтона продолжить дипломатические контакты с Тегераном.

Об этом сообщают издания Axios и Politico.

Трамп о прекращении перемирия с Ираном

Во время пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте на полях саммита Североатлантического блока Дональд Трамп на вопросы журналистов заявил, что мирный процесс с Ираном больше не действует.

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По словам президента США, ночные удары американских войск по иранским военным объектам стали ответом на атаки Ирана против коммерческих судов в Ормузском проливе.

В то же время Трамп сообщил, что переговорная группа во главе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом продолжит контакты с иранской стороной. Однако он сомневается в перспективах диалога, назвав переговоры с Тегераном пустой тратой времени.

— Я больше не хочу иметь с ними дело. Они — негодяи. На мой взгляд, иметь с ними дело — это пустая трата времени… Я считаю, что все кончилось. Перемирие с Ираном закончилось, – сказал президент США.

Кроме того, американский лидер подверг резкой критике руководство Ирана, обвинив его во лжи и несоблюдении договоренностей.

Во время совместной пресс-конференции Марк Рютте поддержал действия Вашингтона, назвав американские удары по Ирану абсолютно необходимым и очень решительным ответом.

Как отмечает Axios, всего три недели назад США и Иран заключили мирное соглашение, которое Трамп тогда называл безоговорочной капитуляцией Тегерана. Однако после возобновления взаимных атак ситуация на Ближнем Востоке снова резко обострилась, а перспектива сохранения перемирия оказалась под вопросом.

Удары по Ирану

Вечером во вторник США нанесли удары по более чем 80 целям в Иране в ответ на серию атак на коммерческие суда вблизи Ормузского пролива. Тегеран ответил атаками на американские объекты на Ближнем Востоке, сообщает CNN.

США также вновь ввели санкции в отношении продажи иранской нефти. Иран, в свою очередь, предупредил, что даст сокрушительный ответ на удары США. Вскоре после этого в Бахрейне и Кувейте были активированы системы противовоздушной обороны.

Иранские государственные СМИ сообщили о взрывах на острове Харг — важном центре экспорта нефти из Тегерана, а также в портовых городах Бандар-Аббас и Сирик и на острове Кешм.

Источник : Politico, Axios, CNN

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