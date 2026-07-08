Президент США Дональд Трамп заявив, що перемир’я між Сполученими Штатами та Іраном фактично завершилося, попри намір Вашингтона продовжити дипломатичні контакти з Тегераном.

Про це повідомляють видання Axios та Politico.

Трамп про закінчення перемир’я з Іраном

Під час пресконференції з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте на полях саміту Північноатлантичного блоку Дональд Трамп на запитання журналістів заявив, що мирний процес з Іраном більше не діє.

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За словами президента США, нічні удари американських військ по іранських військових об’єктах стали відповіддю на атаки Ірану проти комерційних суден в Ормузькій протоці.

Водночас Трамп повідомив, що переговорна група на чолі з віцепрезидентом Джей Ді Венсом продовжить контакти з іранською стороною. Однак він сумнівається у перспективах діалогу, назвавши переговори з Тегераном марною тратою часу.

— Я більше не хочу мати з ними справу. Вони — покидьки. На мій погляд, мати з ними справу — це просто марна трата часу… Я вважаю, що все скінчилося. Перемир’я з Іраном закінчилося, — сказав президент США.

Крім того, американський лідер різко розкритикував керівництво Ірану, звинувативши його у брехні та недотриманні домовленостей.

Під час спільної пресконференції Марк Рютте підтримав дії Вашингтона, назвавши американські удари по Ірану абсолютно необхідною та дуже рішучою відповіддю.

Як зазначає Axios, лише три тижні тому США та Іран уклали мирну угоду, яку Трамп тоді називав беззастережною капітуляцією Тегерана. Однак після відновлення взаємних атак ситуація на Близькому Сході знову різко загострилася, а перспектива збереження перемир’я опинилася під питанням.

Удари по Ірану

США ввечері вівторка вдарили по понад 80 цілях в Ірані у відповідь на серію атак на комерційні судна поблизу Ормузької протоки. Тегеран відповів атаками на американські об’єкти на Близькому Сході, повідомляє CNN.

США також знову ввели санкції щодо продажу іранської нафти. Іран, своєю чергою, попередив, що дасть нищівну відповідь на удари США. Незабаром після цього в Бахрейні та Кувейті було активовано системи протиповітряної оборони.

Іранські державні ЗМІ повідомили про вибухи на острові Харг — важливому центрі експорту нафти з Тегерана, а також у портових містах Бандар-Аббас і Сірік та на острові Кешм.

Джерело : Politico, Axios, CNN

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