Під час саміту НАТО в Анкарі прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр поспілкувався з президентом України Володимиром Зеленським.

Сторони домовилися найближчим часом провести двосторонню зустріч.

Про це Петер Мадяр заявив журналістам перед початком офіційної частини саміту НАТО в Анкарі, повідомляє Інтерфакс-Україна.

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Мадяр анонсував зустріч із Зеленським

Прем’єр-міністр Угорщини розповів, що напередодні мав коротку розмову з Володимиром Зеленським.

— Вчора я мав можливість коротко поспілкуватися з президентом Зеленським, і ми домовилися зустрітися на двосторонній основі найближчим часом, — сказав Мадяр.

За його словами, зустріч відбудеться спершу у Будапешті або в Києві, потім лідери зустрінуться у Береговому.

При цьому він наголосив, що Угорщина й надалі підтримуватиме Україну гуманітарною допомогою.

Водночас, за словами очільника угорського уряду, Будапешт не змінює своєї позиції щодо військової підтримки.

— Україна є жертвою, а Росія — жорстоким агресором, і Україна має право захищати свою територіальну цілісність. Але Угорщина не надаватиме Україні зброю чи війська, — заявив він.

Мадяр також наголосив, що Угорщина підтримує єдність Північноатлантичного блоку.

За його словами, уряд уже ухвалив рішення поступово збільшувати оборонні витрати країни та планує довести їх до 5% ВВП до 2035 року.

— Угорці вірять у силу та єдність НАТО. У наших спільних інтересах мати єдиний альянс, і ми рішуче налаштовані відновити Угорщину як надійного союзника, — заявив прем’єр.

Раніше прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що його уряд не підтримує пропозицію Європейської комісії щодо позбавлення українських чоловіків призовного віку права на тимчасовий захист у країнах ЄС.

За його словами, Будапешт виступає проти таких змін і продовжить надавати притулок українцям, які прибувають до Угорщини, навіть після можливого запровадження нових правил Євросоюзу.

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