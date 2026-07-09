У Кремлі заявили, що аналізують слова президента США Дональда Трампа про можливе закриття неба над Україною, зокрема щодо надання нашій країні ліцензій на виробництво ракет для Patriot.

Водночас там стверджують, що раніше подібних заяв від глави Білого дому не чули.

Кремль про заяву Трампа щодо України

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков підтвердив, що Дональд Трамп 8 липня не телефонував Володимиру Путіну, хоча публічно говорив про такі наміри. У Кремлі припустили, що президент США “був зайнятий”, додавши, що Путін нібито “завжди радий поспілкуватися”.

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Окремо речник Кремля прокоментував слова Трампа про можливі удари України вглиб території РФ. За його словами, Москва не вважає це ескалацією, а розцінює як “помилкові уявлення керівництва США”.

Щодо потенційного закриття неба над Україною Пєсков заявив, що така тема раніше не обговорювалася. Він зазначив, що у Кремлі мають “осмислити”, наскільки це питання пропрацьоване і між ким саме.

Пєсков також повторив російський наратив про те, що у разі закриття неба над Україною йтиметься про участь збройних сил країн НАТО на українській території.

– Раніше таких заяв не було. Раніше ніхто не обговорював тему закриття неба. У будь-якому разі йдеться про те, що збройні сили країни НАТО будуть працювати на території України. Це саме те, проти чого здійснюється “СВО” (так Росія називає війну проти України, – Ред.). Це важливо розуміти. Тому це ще треба осмислити. Осмислити, наскільки це питання пропрацьоване та між ким воно пропрацьоване, – сказав Пєсков.

Нагадаємо, що на полях саміту НАТО в Анкарі 8 липня пройшла зустріч президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа.

Зеленський та Трамп обговорили певні ідеї, які могли б зміцнити наші позиції та наблизити мир, зокрема йшлося про надання Україні ліцензії на виробництво ракет Patriot.

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