Федеральне велике журі США висунуло обвинувачення вісьмом чоловікам, яких підозрюють у підготовці теракту під час турніру UFC Freedom 250 біля Білого дому.

За версією слідства, серед потенційних цілей були президент Дональд Трамп, віцепрезидент Джей Ді Венс, Ілон Маск і прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу.

Про це повідомило Міністерство юстиції США.

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За інформацією ФБР, змовники планували комбіновану атаку. Спочатку вони мали спрямувати безпілотники, начинені вибухівкою, на північну частину Білого дому, щоб викликати паніку серед гостей заходу.

Після цього люди, які евакуйовувалися визначеним маршрутом, мали потрапити під обстріл снайперів.

Серед основних цілей слідство називає президента США Дональда Трампа, віцепрезидента Джей Ді Венса, підприємця Ілона Маска, інших високопосадовців, а також прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу. Водночас Нетаньягу на самому турнірі не був присутній.

За даними Мін’юсту США, підозрювані готували напад щонайменше з травня 2026 року. Вони нібито збирали зброю, боєприпаси, вибухівку, дрони, бронежилети, засоби зв’язку, медичне спорядження та кошти для реалізації свого плану.

Слідство встановило, що для координації дій та вербування нових учасників вони використовували закриті чати у Signal, SimpleX, Discord, TikTok та Instagram. Саме там, за версією правоохоронців, вони погоджували план атаки, визначали цілі та відпрацьовували сценарії відходу.

У Міністерстві юстиції повідомили, що всіх підозрюваних уже затримано. Останнього фігуранта заарештували цього тижня у штаті Західна Вірджинія. За версією слідства, він мав виконувати роль одного зі снайперів.

Усі восьмеро фігурантів віком від 19 до 32 років обвинувачуються у змові з метою надання матеріальної підтримки терористам, а також у змові з метою вбивства на федеральній території та вбивства федеральних посадовців.

Обвинувальний акт федеральне велике журі ухвалило 9 липня в місті Колумбус (штат Огайо).

Попри підготовку нападу, турнір UFC Freedom 250, який відбувся 14 червня з нагоди 250-річчя незалежності США, пройшов без надзвичайних подій.

Раніше у США під час святкування Дня незалежності сталися кілька інцидентів. Зокрема, після завершення масштабного феєрверку на Бруклінському мосту у Нью-Йорку виникли кілька осередків пожежі, які рятувальники оперативно ліквідували.

Також у Чикаго літак Delta Air Lines під час заходу на посадку зіткнувся з феєрверком, однак благополучно приземлився, а постраждалих не було.

Джерело : Суспільне

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