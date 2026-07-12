Президент Франции Эмманюэль Макрон в понедельник, 13 июля, примет в Париже лидеров стран “коалиции решительных”, на которой будут обсуждаться в том числе усиление противовоздушной обороны Украины и создание системы защиты от баллистических ракет.

Встреча Коалиции решительных в Париже

Издание Euronews со ссылкой на собственные источники сообщило, что встреча состоится в канун празднования Дня взятия Бастилии 14 июля. В Париж прибудут не менее 25 глав государств и правительств, чтобы обсудить дальнейшую поддержку Украины.

Ожидается, что к Коалиции решительных впервые присоединятся Молдова и Северная Македония.

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По данным источников, участники встречи стремятся укрепить единство и координацию усилий в поддержку Украины после саммитов G7 в Евьяне и НАТО в Анкаре.

Как отметил советник французского президента, главная цель саммита — продемонстрировать постоянную поддержку Украины и показать Москве, что она не может рассчитывать на усталость европейских партнеров от войны.

Особое внимание лидеры уделят развитию сотрудничества в сфере ПВО. В частности, они обсудят недавно объявленные США планы лицензирования производства систем Patriot в Украине, а также создание системы противоракетной обороны.

Кроме того, участники встречи поднимут вопрос гарантий безопасности для Украины в случае возможного прекращения огня. В Елисейском дворце заявили, что планы развертывания многонациональных сил уже подготовлены, однако они могут быть скорректированы, поскольку перспектива завершения боевых действий пока остается отдаленной.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские военные 14 июля примут участие в параде ко Дню взятия Бастилии в Париже. Ожидается, что на мероприятии будет присутствовать Владимир Зеленский.

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