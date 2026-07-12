Президент Франції Емманюель Макрон у понеділок, 13 липня, прийме в Парижі лідерів країн “коаліції рішучих”, на якій обговорюватимуть зокрема і посилення протиповітряної оборони України та створення системи захисту від балістичних ракет.

Зустріч Коаліції рішучих у Парижі

Видання Euronews з посиланням на власні джерела повідомило, що зустріч відбудеться напередодні святкування Дня взяття Бастилії 14 липня. До Парижа прибудуть щонайменше 25 глав держав і урядів, щоб обговорити подальшу підтримку України.

Очікується, що до Коаліції рішучих уперше приєднаються Молдова та Північна Македонія.

Зараз дивляться

За даними джерел, учасники зустрічі прагнуть зміцнити єдність і координацію зусиль на підтримку України після самітів G7 в Ев’яні та НАТО в Анкарі. На саміті Альянсу країни-члени взяли на себе зобов’язання надати Києву 70 млрд євро військової допомоги у 2026 році.

Як зазначив радник французького президента, головна мета саміту — продемонструвати незмінну підтримку України та показати Москві, що вона не може розраховувати на втому європейських партнерів від війни.

Окрему увагу лідери приділять розвитку співпраці у сфері ППО. Зокрема, вони обговорять нещодавно оголошені США плани щодо ліцензування виробництва систем Patriot в Україні, а також створення системи протиракетної оборони.

Крім того, учасники зустрічі порушать питання гарантій безпеки для України у разі можливого припинення вогню. В Єлисейському палаці заявили, що плани розгортання багатонаціональних сил уже підготовлені, однак вони можуть бути скориговані, оскільки перспектива завершення бойових дій поки що залишається віддаленою.

Нагадаємо, що раніше повідомлялось, що українські військові 14 липня візьмуть участь у параді до Дня взяття Бастилії в Парижі. Очікується, що на заході буде присутній Володимир Зеленський.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.