В Сенате США обнародовали подробности новой версии законопроекта о санкциях против России, который разрабатывал покойный американский сенатор-республиканец Линдси Грэм. Текущая версия содержит определенные смягчения по сравнению с исходным текстом.

Об этом говорится в сообщении Reuters.

Детали измененного законопроекта о санкциях США против РФ

Американские сенаторы представили обновленную версию законопроекта о санкциях против РФ, который в свое время инициировали покойный республиканец Линдси Грэм и демократ Ричард Блюменталь.

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В новой редакции авторы смягчили первоначальные требования по введению жестких пошлин для стран, продолжающих покупать российскую нефть и газ. Таможенная ставка предлагается против топ-5 импортеров на уровне максимум 100% , однако в начальной версии было 500% для всех.

Кроме этого, предполагаются послабления для государств, чья доля в импорте российского газа не превышает 15% и которые заметно уменьшают закупки. Под эти критерии исключений могут подпадать такие страны, как Франция, Япония, Венгрия и Бельгия.

По словам помощников, причастных к подготовке документа, в пятерку главных покупателей российской нефти входят Китай, Индия, Азербайджан, Словакия и Венгрия.

В то же время основными импортерами природного газа остаются Китай, Франция, Япония, Венгрия и Бельгия.

Документ предлагает ввести ограничения против танкеров “теневого флота”, обходящих услуги западных компаний. Под санкции могут попасть российские финансовые структуры, в частности Центробанк РФ, а также масштабные государственные энергетические проекты, например Ямал СПГ и Арктик СПГ-1, 2, 3.

Новая версия законопроекта предусматривает норму, которая позволит американскому президенту Дональду Трампу замораживать санкции, руководствуясь интересами национальной безопасности США.

В то же время помощники конгрессменов отмечают, что документ уже поддержали 26 соавторов, поэтому вероятность его успешного голосования очень высока.

Как отметил один из источников, уступки в документе стали результатом длительных многомесячных переговоров по поиску компромисса с Трампом. Поэтому текущая “компромиссная” редакция является единственным реальным вариантом, имеющим необходимую поддержку для успешного принятия.

Недавно группа сенаторов от обеих партий призвала срочно вынести на голосование законопроект Грэмма без дополнительных поправок, которые пытался внести Трамп.

14 июля президент США заявил, что законопроект о санкциях против России имеет высокие шансы на принятие. Однако добавил, что туда могут включить санкции против Ирана и ливанской группировки Хезболла.

Вечером 11 июля в возрасте 71 года умер Линдси Грэм – американский сенатор-республиканец, накануне находившийся с официальным визитом в Украине.

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