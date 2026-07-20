Москву и область атаковали более 400 дронов: вероятно поражены еще 2 склада Wildberries
В ночь на 20 июля Москва и Подмосковье подверглись масштабной атаке дронов.
Об атаке сообщили мэр Москвы Сергей Собянин и российские Telegram-каналы.
Атака на Москву 20 июля: что известно
По словам Собянина, с 20:30 19 июля до 05:00 20 июля в сторону Московского региона летело более 400 дронов.
По его словам, большинство дронов якобы было сбито силами противовоздушной обороны на подступах к региону.
— С 20:30 до 05:00 в сторону Московской области летело более 400 вражеских дронов. Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах. 85 БпЛА уничтожено на подлете к Москве, — заявил Собянин.
В то же время российские Telegram-каналы сообщили о взрывах и пожарах в Подмосковье.
По предварительным данным, под ударом оказалась нефтебаза в Подольске, где после атаки разразился масштабный пожар.
Официальной информации о последствиях удара по объекту, а также о возможных пострадавших или масштабах разрушений российские власти пока не обнародовали.
Кроме того, OSINT-сообщества сообщают, что этой ночью под ударом оказались сразу несколько объектов в Московской области.
По предварительным данным, беспилотники атаковали:
- склад Wildberries в индустриальном парке Южные Ворота (Южные Врата) в Домодедово;
- логистический хаб Wildberries вблизи Подольска;
- нефтебазу в поселке Львовский Подольского района Московской области;
- промышленный парк Гривно в Мотовилово.
Об этом сообщили OSINT-аналитики со ссылкой на видео и геолокацию последствий атаки.
Информация о масштабах повреждений на этих объектах официально не подтверждена. Российские власти тоже не комментировали сообщения о возможных попаданиях
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