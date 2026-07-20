В ночь на 20 июля Москва и Подмосковье подверглись масштабной атаке дронов.

Об атаке сообщили мэр Москвы Сергей Собянин и российские Telegram-каналы.

Атака на Москву 20 июля: что известно

По словам Собянина, с 20:30 19 июля до 05:00 20 июля в сторону Московского региона летело более 400 дронов.

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По его словам, большинство дронов якобы было сбито силами противовоздушной обороны на подступах к региону.

— С 20:30 до 05:00 в сторону Московской области летело более 400 вражеских дронов. Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах. 85 БпЛА уничтожено на подлете к Москве, — заявил Собянин.

В то же время российские Telegram-каналы сообщили о взрывах и пожарах в Подмосковье.

По предварительным данным, под ударом оказалась нефтебаза в Подольске, где после атаки разразился масштабный пожар.

Официальной информации о последствиях удара по объекту, а также о возможных пострадавших или масштабах разрушений российские власти пока не обнародовали.

Кроме того, OSINT-сообщества сообщают, что этой ночью под ударом оказались сразу несколько объектов в Московской области.

По предварительным данным, беспилотники атаковали:

склад Wildberries в индустриальном парке Южные Ворота (Южные Врата) в Домодедово;

логистический хаб Wildberries вблизи Подольска;

нефтебазу в поселке Львовский Подольского района Московской области;

промышленный парк Гривно в Мотовилово.

Об этом сообщили OSINT-аналитики со ссылкой на видео и геолокацию последствий атаки.

Информация о масштабах повреждений на этих объектах официально не подтверждена. Российские власти тоже не комментировали сообщения о возможных попаданиях

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 608-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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