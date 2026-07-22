В ночь на 22 июля дроны атаковали Краснодарский и Ставропольский края России. Под ударами оказались логистические центры Wildberries в Краснодаре и Невинномысске.

Об атаке сообщают OSINT-аналитики, ASTRA, местные Telegram-каналы и российские власти.

Атака на логистические центры Wildberries: что известно

По данным OSINT-каналов и местных пабликов, в Краснодаре после серии взрывов разразился масштабный пожар на территории одного из крупнейших логистических центров Wildberries в России.

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Также сообщалось о вероятном ударе по нефтебазе в Армавире, где после взрывов вспыхнул пожар.

В то же время в Невинномысске Ставропольского края беспилотники атаковали еще один логистический центр Wildberries.



По информации главы Центра изучения оккупации Петра Андрющенко, площадь логистического центра Wildberries в Невинномыске составляет около 90 тыс. кв. м.



Местные власти подтвердили атаку. По словам губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова, после удара на территории складского комплекса возник пожар, пострадали два человека.

Сейчас на местах работают пожарно-спасательные службы. Окончательные масштабы повреждений логистических центров и возможные убытки пока уточняются.

Напомним, в ночь на 20 июля Москва и Подмосковье также подверглись масштабной атаке беспилотников. Тогда сообщали о пожаре на складах Wildberries в индустриальном парке Южные Ворота в Домодедово, логистическом хабе Wildberries возле Подольска, нефтебазе в поселке Львовский, а также в промышленном парке Гривно.

18 июля пожары на складах компании Wildberries бушевали в Московской и Тамбовской областях России.

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