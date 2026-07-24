Утром 24 июля жители Кирова Кировской области услышали мощные взрывы.

Согласно анализу Telegram-канала Astra кадров от очевидцев, атаковано Вятское машиностроительное предприятие Авитек.

Атака на завод Авитек в Кирове

По информации очевидцев, после атаки на территории предприятия разразился масштабный пожар. Черный густой дым тянется в небо.

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Согласно официальным источникам, предприятие Авитек является частью российского оборонного комплекса. Авитек выпускает продукцию военного, двойного и гражданского назначения: зенитные управляемые ракеты класса земля-воздух, ракеты-мишени, комплектующие для авиации, катапультные кресла для пилотов, авиационные грузоподъемные системы и лебедки, балочные держатели и другое авиационное оборудование.

По данным Союза машиностроителей России, предприятие Авитек имеет полный производственный цикл — от литейного и кузнечно-прессового производства до окончательной сборки и тестирования изделий.

Предприятие также является звеном в производстве зенитно-ракетных комплексов Тор.

Авитек находится под санкциями США, Украины и ряда других стран.

Город Киров на карте

Город Киров Кировской области РФ расположен к северо-востоку от Москвы.

Атака на оборонный завод Авитек в Кирове РФ: там возник пожар Фото 1

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Ночью 23 июля массированной атаки дронами подвергся российский город Воронеж. Среди возможных целей мог быть логистический центр компании Wildberries. Также дроны, вероятно, атаковали базу сжиженного газа ООО НС-Ойл в поселке Новоспасское в Ульяновской области РФ.

22 июля дроны атаковали склады Wildberries в Краснодаре и Невинномиске.

18 июля под ударами оказались еще два крупных логистических центра Wildberries в подмосковной Электростали и Котовске Тамбовской области.

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Атака дронів на Росію

Фото: Supernova+

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