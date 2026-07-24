Утром 24 июля жители Кирова Кировской области услышали мощные взрывы.

Согласно анализу Telegram-канала Astra кадров от очевидцев, атаковано Вятское машиностроительное предприятие Авитек.

Атака на завод Авитек в Кирове

По информации очевидцев, после атаки на территории предприятия разразился масштабный пожар. Черный густой дым тянется в небо.

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Согласно официальным источникам, предприятие Авитек является частью российского оборонного комплекса. Авитек выпускает продукцию военного, двойного и гражданского назначения: зенитные управляемые ракеты класса земля-воздух, ракеты-мишени, комплектующие для авиации, катапультные кресла для пилотов, авиационные грузоподъемные системы и лебедки, балочные держатели и другое авиационное оборудование.

По данным Союза машиностроителей России, предприятие Авитек имеет полный производственный цикл — от литейного и кузнечно-прессового производства до окончательной сборки и тестирования изделий.

Предприятие также является звеном в производстве зенитно-ракетных комплексов Тор.

Авитек находится под санкциями США, Украины и ряда других стран.

Город Киров на карте

Город Киров Кировской области РФ расположен к северо-востоку от Москвы.

Ночью 23 июля массированной атаки дронами подвергся российский город Воронеж. Среди возможных целей мог быть логистический центр компании Wildberries. Также дроны, вероятно, атаковали базу сжиженного газа ООО НС-Ойл в поселке Новоспасское в Ульяновской области РФ.

22 июля дроны атаковали склады Wildberries в Краснодаре и Невинномиске.

18 июля под ударами оказались еще два крупных логистических центра Wildberries в подмосковной Электростали и Котовске Тамбовской области.

Фото: Supernova+

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