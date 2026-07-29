Федеральна служба безпеки Росії (ФСБ) висунула звинувачення засновнику та керівнику месенджера Telegram Павлу Дурову.

Російські спецслужби інкримінують йому “сприяння терористичній діяльності” та оголосили про видачу міжнародного ордера на його арешт.

ФСБ оголосила Павла Дурова в міжнародний розшук

За заявою ФСБ, претензії до бізнесмена виникли через відмову месенджера видаляти вміст, який, за твердженням Кремля, використовується для підготовки диверсій.

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У російській спецслужбі заявили, що Telegram нібито не видаляє матеріали, “які використовуються українськими спецслужбами та терористичними й екстремістськими організаціями для підготовки та координації актів диверсії, тероризму, масових убивств і кібершахрайських операцій у РФ”.

Наразі ані сам Павло Дуров, ані представники Telegram офіційних коментарів щодо дій ФСБ не надавали.

Нагадаємо, що Павло Дуров залишив Росію у 2014 році після того, як під тиском влади продав свою частку у створеній ним соцмережі “ВКонтакте”. Наразі підприємець має громадянство Об’єднаних Арабських Еміратів та Франції.

Раніше РФ вже відкрила справу проти засновника Telegram Павла Дурова. Російська влада закидала месенджеру ігнорування запитів правоохоронних органів та відмову видаляти “небезпечний контент”.

Джерело : Reuters

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