У Любліні лунали сирени під час атаки на Україну: неподалік міста виявили вирву
- Уранці 30 липня в Любліні та частині Люблінського воєводства Польщі увімкнули сирени через повітряну загрозу на тлі масованої атаки РФ по Україні.
- За даними польських медіа, сигнал тривоги пролунав близько 3:50 за місцевим часом.
- Перед цим польське військове командування повідомляло про підняття авіації та приведення сил ППО в готовність через російські удари по Україні.
Уранці 30 липня в Люблінському воєводстві Польщі, зокрема в Любліні, увімкнули сирени через повітряну загрозу. Перед цим польське військове командування повідомило про підняття авіації на тлі масованої атаки Росії на Україну.
У Любліні вмикали сирени під час нічної атаки на Україну
Як пише WP, сигнал тривоги в Любліні пролунав близько 3:50 за місцевим часом — о 4:50 за Києвом. Місцеві жителі публікували відео із сиренами в соціальних мережах.
Речник воєводи Люблінського воєводства Марчин Бубіч підтвердив, що інформація про загрозу надійшла від Урядового центру безпеки та була достовірною.
Приблизно о 3:59 у місті пролунав сигнал про скасування повітряної загрози.
Сирени також увімкнули в більшості населених пунктів воєводства, крім його північної частини. Зокрема, попередження чули у Красноставі.
Мер міста Даніель Міцюла повідомив, що сигнал надійшов через численні російські ракетні удари по Україні, зокрема поблизу польського кордону. За його словами, система оповіщення спрацювала відповідно до встановлених процедур, а після відбою мешканців окремо поінформували про скасування загрози.
Усі повітові центри кризового управління підтримують зв’язок із воєводою, а ситуацію постійно відстежують і перевіряють.
Люблінському воєводстві Польщі, поблизу населених пунктів Тарнава-Колонія та Токари, поліцейські виявили кратер та розкидані уламки неідентифікованого об’єкта, наразі тривають оперативні заходи.
Нагадаємо, що у ніч проти 30 липня Росія здійснила масовану повітряну атаку на Україну.
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