Уранці 30 липня в Люблінському воєводстві Польщі, зокрема в Любліні, увімкнули сирени через повітряну загрозу. Перед цим польське військове командування повідомило про підняття авіації на тлі масованої атаки Росії на Україну.

У Любліні вмикали сирени під час нічної атаки на Україну

Як пише WP, сигнал тривоги в Любліні пролунав близько 3:50 за місцевим часом — о 4:50 за Києвом. Місцеві жителі публікували відео із сиренами в соціальних мережах.

Речник воєводи Люблінського воєводства Марчин Бубіч підтвердив, що інформація про загрозу надійшла від Урядового центру безпеки та була достовірною.

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Приблизно о 3:59 у місті пролунав сигнал про скасування повітряної загрози.

Сирени також увімкнули в більшості населених пунктів воєводства, крім його північної частини. Зокрема, попередження чули у Красноставі.

Мер міста Даніель Міцюла повідомив, що сигнал надійшов через численні російські ракетні удари по Україні, зокрема поблизу польського кордону. За його словами, система оповіщення спрацювала відповідно до встановлених процедур, а після відбою мешканців окремо поінформували про скасування загрози.

Усі повітові центри кризового управління підтримують зв’язок із воєводою, а ситуацію постійно відстежують і перевіряють.

Люблінському воєводстві Польщі, поблизу населених пунктів Тарнава-Колонія та Токари, поліцейські виявили кратер та розкидані уламки неідентифікованого об’єкта, наразі тривають оперативні заходи.

Нагадаємо, що у ніч проти 30 липня Росія здійснила масовану повітряну атаку на Україну.

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