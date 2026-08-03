У Росії із 3 серпня співробітникам Wildberries заборонили проносити на склади свої смартфони.

Про це повідомляє видання Медуза із посиланням на Telegram-канал Клуб партнерів на маркетплейсах.

Заборона на смартфони

Зазначається, що фото- та відеозйомка під час повітряної тривоги загрожує безпеці та може розкрити позиції сил протиповітряної оборони. А це порушує законодавство Російської Федерації і може спричинити адміністративну та кримінальну відповідальність.

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Співробітникам дозволили використовувати лише кнопкові мобільні телефони без камер.

— Щоб унеможливити подібні ризики, з 3 серпня на території складських об’єктів дозволяється проносити лише кнопкові мобільні телефони, без камер. Вони дозволять залишатися на зв’язку з близькими і при цьому дотримуватись вимог безпеки, — йдеться у повідомленні Клубу партнерів на маркетплейсах.

Варто зазначити, що у десятках регіонів Росії, зокрема Москві, діє заборона на зйомку наслідків українських атак.

Сьогодні на світанку українські ударні дрони FP-1 атакували логістичний центр Wildberries у Володимирській області Росії. Після атаки там спалахнула масштабна пожежа.

Перші масштабні повідомлення про ураження логістичних центрів Wildberries з’явилися 18 липня. За даними OSINT-аналітиків, після нічної атаки виникли пожежі на складі компанії в Електросталі Московської області, а також у Котовську Тамбовської області.

Фото: Exilenova+

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