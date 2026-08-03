Через загрозу зйомки атак: Wildberries ввів заборону на смартфони для працівників складів
- Wildberries заборонив працівникам складів приносити смартфони.
- Із 3 серпня дозволені лише кнопкові телефони без камер.
- У компанії пояснили рішення ризиком фото- та відеофіксації під час повітряних тривог.
У Росії із 3 серпня співробітникам Wildberries заборонили проносити на склади свої смартфони.
Про це повідомляє видання Медуза із посиланням на Telegram-канал Клуб партнерів на маркетплейсах.
Заборона на смартфони
Зазначається, що фото- та відеозйомка під час повітряної тривоги загрожує безпеці та може розкрити позиції сил протиповітряної оборони. А це порушує законодавство Російської Федерації і може спричинити адміністративну та кримінальну відповідальність.
Співробітникам дозволили використовувати лише кнопкові мобільні телефони без камер.
— Щоб унеможливити подібні ризики, з 3 серпня на території складських об’єктів дозволяється проносити лише кнопкові мобільні телефони, без камер. Вони дозволять залишатися на зв’язку з близькими і при цьому дотримуватись вимог безпеки, — йдеться у повідомленні Клубу партнерів на маркетплейсах.
Варто зазначити, що у десятках регіонів Росії, зокрема Москві, діє заборона на зйомку наслідків українських атак.
Сьогодні на світанку українські ударні дрони FP-1 атакували логістичний центр Wildberries у Володимирській області Росії. Після атаки там спалахнула масштабна пожежа.
Перші масштабні повідомлення про ураження логістичних центрів Wildberries з’явилися 18 липня. За даними OSINT-аналітиків, після нічної атаки виникли пожежі на складі компанії в Електросталі Московської області, а також у Котовську Тамбовської області.
Фото: Exilenova+