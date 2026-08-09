Потребительские настроения россиян продолжают ухудшаться. Индекс потребительских настроений в РФ опустился до 89,5 пункта – это самый низкий показатель с мая 2022 года.

Об этом сообщила Служба внешней разведки Украины (СВРУ).

Потребление в РФ

Падение индекса свидетельствует об усугублении неуверенности россиян в собственном финансовом положении и будущем экономики страны. Население все меньше готово откладывать средства и тратить деньги на дорогие покупки.

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В частности, доля россиян, имеющих возможность откладывать средства, за год сократилась на 6,5% — до 47,9%.

34% опрошенных считают нынешний период неудачным для накопления денег. Только 26% придерживаются противоположного мнения.

Эти показатели стали самыми плохими примерно за последние два с половиной года и указывают на существенное ухудшение финансового положения россиян.

Тенденция проявляется и в банковском секторе. В июне граждане РФ забрали с депозитов около 0,5 трлн рублей, в то время как объем новых вкладов составил всего 0,2 трлн рублей. По оценкам экспертов, в первом квартале реальные сбережения населения России сократились на 32,1%.

Россияне переходят на подержанные автомобили

Ухудшение материального положения сказывается и на структуре потребления. Россияне все чаще отказываются от новых товаров и выбирают более дешевые альтернативы.

В частности, в первом полугодии расходы населения РФ на приобретение подержанных автомобилей выросли на 13%. Сейчас на один новый автомобиль в России приходится почти пять подержанных.

При этом доля автомобилей в возрасте до пяти лет в год сократилась с 30% до 25%. Зато машин старше 10 лет стало 41%.

Таким образом, российский автомобильный рынок демонстрирует понижение покупательной способности населения.

Россияне опасаются новой мобилизации

Дополнительным источником общественной тревоги остается перспектива новой волны мобилизации. На фоне заявлений Кремля о намерении продолжать войну против Украины среди россиян усиливаются опасения по поводу возможного призыва.

Потому часть россиян хочет ехать за границу. Одним из показателей такого спроса стал рост стоимости аренды жилья в Армении – за последние три месяца цены поднялись на 30%.

Падение реальных сбережений, сокращение спроса на новые товары и страх перед новой мобилизацией все сильнее влияют на настроения населения РФ, отмечают СВРУ.

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