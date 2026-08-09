Сокращение сбережений и опасения мобилизации: СВРУ об ухудшении настроений в РФ
- Индекс потребительских настроений в РФ упал до самого низкого уровня с мая 2022 года.
- Доля россиян, которые могут откладывать деньги, сократилась до 47,9%.
- На фоне ужаса новой мобилизации растет спрос россиян на жилье за границей.
Потребительские настроения россиян продолжают ухудшаться. Индекс потребительских настроений в РФ опустился до 89,5 пункта – это самый низкий показатель с мая 2022 года.
Об этом сообщила Служба внешней разведки Украины (СВРУ).
Потребление в РФ
Падение индекса свидетельствует об усугублении неуверенности россиян в собственном финансовом положении и будущем экономики страны. Население все меньше готово откладывать средства и тратить деньги на дорогие покупки.
В частности, доля россиян, имеющих возможность откладывать средства, за год сократилась на 6,5% — до 47,9%.
34% опрошенных считают нынешний период неудачным для накопления денег. Только 26% придерживаются противоположного мнения.
Эти показатели стали самыми плохими примерно за последние два с половиной года и указывают на существенное ухудшение финансового положения россиян.
Тенденция проявляется и в банковском секторе. В июне граждане РФ забрали с депозитов около 0,5 трлн рублей, в то время как объем новых вкладов составил всего 0,2 трлн рублей. По оценкам экспертов, в первом квартале реальные сбережения населения России сократились на 32,1%.
Россияне переходят на подержанные автомобили
Ухудшение материального положения сказывается и на структуре потребления. Россияне все чаще отказываются от новых товаров и выбирают более дешевые альтернативы.
В частности, в первом полугодии расходы населения РФ на приобретение подержанных автомобилей выросли на 13%. Сейчас на один новый автомобиль в России приходится почти пять подержанных.
При этом доля автомобилей в возрасте до пяти лет в год сократилась с 30% до 25%. Зато машин старше 10 лет стало 41%.
Таким образом, российский автомобильный рынок демонстрирует понижение покупательной способности населения.
Россияне опасаются новой мобилизации
Дополнительным источником общественной тревоги остается перспектива новой волны мобилизации. На фоне заявлений Кремля о намерении продолжать войну против Украины среди россиян усиливаются опасения по поводу возможного призыва.
Потому часть россиян хочет ехать за границу. Одним из показателей такого спроса стал рост стоимости аренды жилья в Армении – за последние три месяца цены поднялись на 30%.
Падение реальных сбережений, сокращение спроса на новые товары и страх перед новой мобилизацией все сильнее влияют на настроения населения РФ, отмечают СВРУ.