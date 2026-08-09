Споживчі настрої росіян продовжують погіршуватися. Індекс споживчих настроїв у РФ опустився до 89,5 пункту — це найнижчий показник із травня 2022 року.

Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки України (СЗРУ).

Споживання у РФ

Падіння індексу свідчить про посилення невпевненості росіян у власному фінансовому становищі та майбутньому економіки країни. Населення дедалі менше готове відкладати кошти та витрачати гроші на дорогі покупки.

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Зокрема, частка росіян, які мають можливість відкладати кошти, за рік скоротилася на 6,5% — до 47,9%.

34% опитаних вважають нинішній період невдалим для накопичення грошей. Лише 26% дотримуються протилежної думки.

Ці показники стали найгіршими приблизно за останні два з половиною роки та вказують на суттєве погіршення фінансового становища росіян.

Тенденція проявляється і в банківському секторі. У червні громадяни РФ забрали з депозитів близько 0,5 трлн рублів, тоді як обсяг нових вкладів становив лише 0,2 трлн рублів. За оцінками експертів, у першому кварталі реальні заощадження населення Росії скоротилися на 32,1%.

Росіяни переходять на вживані автомобілі

Погіршення матеріального становища позначається і на структурі споживання. Росіяни дедалі частіше відмовляються від нових товарів та обирають дешевші альтернативи.

Зокрема, у першому півріччі витрати населення РФ на придбання вживаних автомобілів зросли на 13%. Нині на один новий автомобіль у Росії припадає майже п’ять уживаних.

При цьому частка автомобілів віком до п’яти років за рік скоротилася з 30% до 25%. Натомість машин, яким понад 10 років, стало 41%.

Таким чином, російський автомобільний ринок демонструє зниження купівельної спроможності населення.

Росіяни побоюються нової мобілізації

Додатковим джерелом суспільної тривоги залишається перспектива нової хвилі мобілізації. На тлі заяв Кремля про намір продовжувати війну проти України серед росіян посилюються побоювання щодо можливого призову.

Тому частина росіян хоче їхати за кордон. Одним із показників такого попиту стало зростання вартості оренди житла у Вірменії — за останні три місяці ціни піднялися на 30%.

Падіння реальних заощаджень, скорочення попиту на нові товари та страх перед новою мобілізацією дедалі сильніше впливають на настрої населення РФ, наголошують у СЗРУ.

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