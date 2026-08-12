Нове засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн відбудеться на початку вересня 2026 року в онлайн-режимі.

Про це повідомило Міністерство оборони Великої Британії у коментарі Суспільне Новини.

Рамштайн-36 відбудеться в онлайн-форматі

Як зазначають в британському Міноборони, 36-та зустріч Рамштайн відбудеться онлайн на початку вересня 2026 року.

Зараз дивляться

Міністр оборони Великої Британії Вес Стрітінг стверджував, що хоче після вересневої зустрічі Рамштайн скликати засідання на жовтень.

На його думку, це потрібно для Контактної групи з питань оборони України, щоб забезпечити допомогу напередодні холодної зими.

На початку серпня Вес Стрітінг під час свого першого візиту до Києва заявив, що наступне засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн заплановане на вересень.

35-те засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн відбулося 18 червня в Брюсселі за особистої участі президента Володимира Зеленського.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.