У Новоросійську РФ уражено чотири військові кораблі ворога: деталі від Генштабу
- Сили оборони вночі 12 серпня завдали удару по військово-морській базі РФ у Новоросійську.
- За попередніми даними, пошкоджено чотири військові кораблі Чорноморського флоту РФ.
- Уражено два фрегати Адмирал Макаров та Адмирал Ессен, МРК Буян-М та сторожовий корабель Василь Биков.
Підрозділи Сил оборони завдали удару по військово-морській базі у Новоросійську Краснодарського краю РФ, у результаті чого було уражено чотири військових кораблі ворога.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Сили оборони уразили чотири військові кораблі РФ
– У ніч на 12 серпня 2026 року в рамках спільної операції підрозділи Сил оборони України уразили військово-морську базу у Новоросійську Краснодарського краю РФ, – йдеться у повідомленні.
За попередніми даними, різного ступеня пошкоджень зазнали чотири військові кораблі російського агресора:
- два фрегата проєкту 11356 – Адмирал Макаров та Адмирал Ессен;
- малий ракетний корабель проєкту 21631 Буян-М;
- сторожовий корабель проєкту 22160 Василь Биков.
У Генштабі наголосили, що Сили оборони України системно послаблюють здатність Російської Федерації продовжувати збройну агресію.
В СБУ зазначили, що військово-морська база Новоросійськ належить до ключових об’єктів Чорноморського флоту РФ і є його основним форпостом у Чорному морі.
Після успішних спецоперацій Сил оборони, внаслідок яких Росія втратила можливість безпечно розміщувати кораблі в тимчасово окупованому Криму, ворог передислокував до Новоросійська значну частину свого флоту.
Нагадаємо, Сили безпілотних систем уразили 12 суден російського тіньового флоту в акваторіях Чорного та Азовського морів.