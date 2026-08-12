Підрозділи Сил оборони завдали удару по військово-морській базі у Новоросійську Краснодарського краю РФ, у результаті чого було уражено чотири військових кораблі ворога.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Сили оборони уразили чотири військові кораблі РФ

– У ніч на 12 серпня 2026 року в рамках спільної операції підрозділи Сил оборони України уразили військово-морську базу у Новоросійську Краснодарського краю РФ, – йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, різного ступеня пошкоджень зазнали чотири військові кораблі російського агресора:

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два фрегата проєкту 11356 – Адмирал Макаров та Адмирал Ессен;

малий ракетний корабель проєкту 21631 Буян-М;

сторожовий корабель проєкту 22160 Василь Биков.

У Генштабі наголосили, що Сили оборони України системно послаблюють здатність Російської Федерації продовжувати збройну агресію.

В СБУ зазначили, що військово-морська база Новоросійськ належить до ключових об’єктів Чорноморського флоту РФ і є його основним форпостом у Чорному морі.

Після успішних спецоперацій Сил оборони, внаслідок яких Росія втратила можливість безпечно розміщувати кораблі в тимчасово окупованому Криму, ворог передислокував до Новоросійська значну частину свого флоту.

Нагадаємо, Сили безпілотних систем уразили 12 суден російського тіньового флоту в акваторіях Чорного та Азовського морів.

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