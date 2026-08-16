У НАТО оприлюднили перші фотографії з перехопленням і знищенням безпілотного літального апарата, який порушив повітряний простір Румунії у ніч проти 16 серпня.

Відповідні кадри опублікувало Повітряне командування НАТО у соціальній мережі X.

НАТО показало кадри збиття дрона у Румунії

Повітряну ціль знешкодили винищувачі F-18 Військово-повітряних сил Іспанії, залучені до посиленої місії протиповітряної оборони НАТО в регіоні.

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Як повідомили в Міністерстві оборони Румунії, зафіксувати повітряний об’єкт вдалося о 04:44. Дрон залетів у румунське небо з боку Молдови – орієнтовно за 24 км на північ від міста Галац.

Для знешкодження загрози з авіабази Міхай Когелнічану підняли два іспанські винищувачі F-18. На поширених НАТО кадрах зафіксували момент потрапляння в приціл винищувача, а також уламки апарата через прилад нічного бачення.

У Міноборони Румунії уточнили, що уламки знищеного безпілотника виявили у Чорному морі неподалік від узбережжя Констанци, приблизно за півтора кілометра від пляжу Модерн.

Під час огляду фахівці підтвердили, що уламки належать дрону, однак бойової частини та вибухівки на ньому не знайшли. Об’єкт вилучили та направили до берегової охорони для експертизи.

Офіційний представник НАТО полковник США Мартін О’Доннелл у коментарі для Reuters зазначив, що безпілотник із високою ймовірністю мав російське походження, зауваживши, що детальні обставини події наразі встановлюються.

Зі свого боку Міністерство оборони Молдови повідомило, що йдеться про ударний безпілотник типу Shahed 136 (Герань-2).

За даними молдовської сторони, дрон вилетів із села Котловина Ренійського району Одеської області та перетнув повітряний простір Молдови в районі села Етулія в Гагаузії.

Фото: Повітряне командування НАТО

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