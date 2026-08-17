Россия разворачивает сеть секретных баз для запуска современных дальнобойных беспилотников, часть из которых уже используется для ударов по Украине и потенциально способна долететь до территории стран НАТО.

Об этом сообщает The Telegraph по результатам анализа документов и спутниковых снимков.

Новые базы РФ для дальнобойных дронов: что известно

Журналисты обнаружили как минимум 10 российских баз, на которых появились новые стартовые площадки для дронов. Всего вдоль границы России с Украиной и Беларусью зафиксировали как минимум 59 новых стартовых рельсов.

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Часть центров управления дронами переоборудовали из военных баз и гражданских аэропортов. Остальные стартовые площадки россияне обустроили в сельской местности.

По результатам анализа спутниковых снимков компанией DroneSec, около 20 новых рельсов имеют увеличенную длину. Это может свидетельствовать о том, что они предназначены для запуска новых дальнобойных реактивных дронов.

На одной из обнаруженных баз достаточно места для одновременного хранения более 1 тыс. беспилотников. При этом на ряде объектов продолжается строительство новых пусковых установок.

The Telegraph отмечает, что новейшие российские дроны Герань-4 и Герань-5 могут нести боевую нагрузку весом до 90 кг и развивать высокую скорость, что затрудняет их перехват средствами ПВО.

Новые базы РФ могут представлять угрозу для НАТО

По оценке издания, расширение российской сети запусков дронов представляет долгосрочную угрозу для стран НАТО. Расположение некоторых объектов позволяет современным российским дронам потенциально долететь до Варшавы.

В то же время The Telegraph подчеркивает, что признаков подготовки России к нападению на Польшу нет.

По данным издания, американские и европейские разведчики допускают, что Москва может планировать провокации на территории Польши. Среди возможных сценариев называют атаки на критическую инфраструктуру или операции под чужим флагом с попыткой свалить ответственность на Украину.

Представитель НАТО заявил The Telegraph, что Альянс готов защищать территорию союзников и продолжает укреплять свои возможности по противодействию дронам.

Основатель DroneSec Майк Монник считает, что Россия существенно расширила свою дроновую инфраструктуру как для продолжения атак на Украину, так и для создания потенциальной угрозы странам НАТО.

Ранее советник министра обороны Сергей Бескрестнов (Флеш) сообщал, что российские войска все чаще используют реактивные Шахеды для ударов по тыловым городам Украины.

По его словам, после того как эффективность уничтожения обычных бензиновых Шахедов выросла до 92–96%, противник начал переориентировать часть производственных мощностей на серийное изготовление реактивных дронов.

Флеш также обращал внимание на изменение самой тактики атак. Вместо исключительно массированных налетов россияне все чаще наносят выборочные удары по важным целям, предварительно изучая расположение украинских РЛС, РЭБ и ПВО и прокладывая маршруты для обхода перехватчиков.

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