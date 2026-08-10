Атаки по Украине со стороны России вряд ли в ближайшее время пойдут на спад – в ГУР не ожидают длительной паузы в ракетных ударах. В то же время РФ может изменить тактику и уменьшить количество ракет, наносимых по одной цели.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины, генерал-майор Вадим Скибицкий.

Возможно ли наращивание атак России по Украине

По словам Скибицкого, Россия пока фактически не расходует старые запасы ракет.

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– В запас они реально не заходят. Сейчас для применения идет почти все с конвейера, – отметил он.

В то же время в ГУР не ожидают, что Россия сделает длительную паузу в ракетных ударах.

Скибицкий пояснил, что РФ может уменьшать количество ракет, направленных на одну цель, и менять приоритеты во время атак. Однако полная пауза, по его оценке, маловероятна.

В то же время дальнейшая интенсивность ударов будет зависеть от того, сможет ли российская промышленность поддерживать нынешние темпы производства.

Напомним, Россия уже изготовила десятки ракет Циркон и Оникс, досрочно выполнив годовой план производства.

Ранее Сергей Бескрестнов (Флеш) заявил, что у России есть запас в несколько сотен баллистических ракет. По его мнению, она может применять против Украины до 100 баллистических ракет ежемесячно.

В июне президент Владимир Зеленский заявлял, что Россия ежемесячно способна производить около 120 баллистических ракет.

Вместе с другими видами вооружения это позволяет ей систематически наносить массированные удары по Украине.

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