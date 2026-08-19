США ввели санкции против президента Международного уголовного суда (МУС) Томоко Акане из Японии и старшего судебного юриста Абдулайе Сэе из Сенегала.

Об этом идет речь в заявлении государственного секретаря США Марка Рубио.

Санкции США против МУС

– Администрация Трампа четко заявила: МУС – это коррумпированный и фатально политизированный наднациональный суд, злоупотреблявший своими полномочиями и превышающий их. Мы не потерпим его посягательства на государственный суверенитет, – утверждает госсекретарь США.

По словам Рубио, Акане и Сэе причастны к действиям МУС, связанным с расследованием, арестом, задержанием или преследованием представителей стран, не признающих юрисдикцию Международного уголовного суда.

Сейчас смотрят

Как утверждает Рубио, МУС неоднократно пытался установить свою власть над гражданами США и других государств, которые не согласились с его юрисдикцией или не ратифицировали Римский устав.

По мнению госсекретаря США, это создает опасный прецедент для всех стран. Именно поэтому Рубио призвал другие страны отказаться от финансирования и участия в работе МУС.

По данным Министерства финансов США, санкции против МУС предусматривают заморозку возможных американских активов чиновников. Ограничения фактически блокируют доступ Акане и Сее к международной финансовой системе США.

Однако американский Минфин выдал временную лицензию, позволяющую завершить все финансовые операции с президентом МУС и старшим судебным юристом до 17 сентября.

Реакция МУС на санкции США

В Международном уголовном суде утверждают, что новые санкции США против его представителей ставят под угрозу верховенство права.

– Меры, направленные против судей, прокуроров и сотрудников, работающих над исполнением мандата, предоставленного МУС государствами, подрывают верховенство права. Когда работникам судебной системы угрожают за применение закона, под угрозой оказывается сам международный правопорядок, – говорится в сообщении.

Как отметили в МУС, суд продолжит выполнять свои полномочия, поддерживать своих работников и жертв международных преступлений.

Как известно, США и Израиль не входят в состав Международного уголовного суда. Ранее администрация Трампа уже применяла санкции против представителей МУС из-за попыток расследовать возможные военные преступления США и Израиля.

В частности, под санкции попадали четверо должностных лиц МУС. Среди них – Кимберли Прост (Канада), Николя Гийю (Франция), Нажат Шамим Хан (Фиджи) и Маме Мандиайе Нианг (Сенегал).

В середине июля Рубио заявил о намерении США значительно усилить кампанию против Международного уголовного суда. Он объяснил, что Вашингтон хочет дипломатически изолировать МУС и призвать другие страны отказаться от сотрудничества с ним.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.