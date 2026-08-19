США ввели санкции против президентки МУС: что ответили в суде
- США ввели санкции против президентки Международного уголовного суда Томоко Акане и юриста Абдулайе Сэе, обвинив МУС в угрозе суверенитету стран, не ратифицировавших Римский устав.
- В ответ суд заявил, что эти ограничения подрывают международный правопорядок, однако отметил намерение продолжить свою работу.
США ввели санкции против президента Международного уголовного суда (МУС) Томоко Акане из Японии и старшего судебного юриста Абдулайе Сэе из Сенегала.
Об этом идет речь в заявлении государственного секретаря США Марка Рубио.
Санкции США против МУС
– Администрация Трампа четко заявила: МУС – это коррумпированный и фатально политизированный наднациональный суд, злоупотреблявший своими полномочиями и превышающий их. Мы не потерпим его посягательства на государственный суверенитет, – утверждает госсекретарь США.
По словам Рубио, Акане и Сэе причастны к действиям МУС, связанным с расследованием, арестом, задержанием или преследованием представителей стран, не признающих юрисдикцию Международного уголовного суда.
Как утверждает Рубио, МУС неоднократно пытался установить свою власть над гражданами США и других государств, которые не согласились с его юрисдикцией или не ратифицировали Римский устав.
По мнению госсекретаря США, это создает опасный прецедент для всех стран. Именно поэтому Рубио призвал другие страны отказаться от финансирования и участия в работе МУС.
По данным Министерства финансов США, санкции против МУС предусматривают заморозку возможных американских активов чиновников. Ограничения фактически блокируют доступ Акане и Сее к международной финансовой системе США.
Однако американский Минфин выдал временную лицензию, позволяющую завершить все финансовые операции с президентом МУС и старшим судебным юристом до 17 сентября.
Реакция МУС на санкции США
В Международном уголовном суде утверждают, что новые санкции США против его представителей ставят под угрозу верховенство права.
– Меры, направленные против судей, прокуроров и сотрудников, работающих над исполнением мандата, предоставленного МУС государствами, подрывают верховенство права. Когда работникам судебной системы угрожают за применение закона, под угрозой оказывается сам международный правопорядок, – говорится в сообщении.
Как отметили в МУС, суд продолжит выполнять свои полномочия, поддерживать своих работников и жертв международных преступлений.
Как известно, США и Израиль не входят в состав Международного уголовного суда. Ранее администрация Трампа уже применяла санкции против представителей МУС из-за попыток расследовать возможные военные преступления США и Израиля.
В частности, под санкции попадали четверо должностных лиц МУС. Среди них – Кимберли Прост (Канада), Николя Гийю (Франция), Нажат Шамим Хан (Фиджи) и Маме Мандиайе Нианг (Сенегал).
В середине июля Рубио заявил о намерении США значительно усилить кампанию против Международного уголовного суда. Он объяснил, что Вашингтон хочет дипломатически изолировать МУС и призвать другие страны отказаться от сотрудничества с ним.