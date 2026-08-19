США запровадили санкції проти президентки Міжнародного кримінального суду (МКС) Томоко Акане з Японії та старшого судового юриста Абдулайє Сеє із Сенегалу.

Про це йдеться в заяві державного секретаря США Марка Рубіо.

Санкції США проти МКС

– Адміністрація Трампа чітко заявила: МКС – це корумпований та фатально політизований наднаціональний суд, який зловживав своїми повноваженнями та перевищував їх. Ми не потерпимо його посягання на державний суверенітет, – стверджує держсекретар США.

За словами Рубіо, Акане та Сеє причетні до дій МКС, пов’язаних із розслідуванням, арештом, затриманням або переслідуванням представників країн, які не визнають юрисдикцію Міжнародного кримінального суду.

Зараз дивляться

Як стверджує Рубіо, МКС неодноразово намагався встановити свою владу над громадянами США та інших держав, які не погодилися на його юрисдикцію або не ратифікували Римський статут.

На думку держсекретаря США, це створює небезпечний прецедент для всіх країн. Саме тому Рубіо закликав інші країни відмовитися від фінансування та участі в роботі МКС.

За даними Міністерства фінансів США, санкції проти МКС передбачають замороження можливих американських активів посадовців. Обмеження фактично блокують доступ Акане та Сеє до міжнародної фінансової системи США.

Проте американський Мінфін видав тимчасову ліцензію, яка дозволяє завершити всі фінансові операції з президенткою МКС та старшим судовим юристом до 17 вересня.

Реакція МКС на санкції США

У Міжнародному кримінальному суді стверджують, що нові санкції США проти його представників ставлять під загрозу верховенство права.

– Заходи, спрямовані проти суддів, прокурорів і співробітників, які працюють над виконанням мандата, наданого МКС державами, підривають верховенство права. Коли працівникам судової системи погрожують за застосування закону, під загрозою опиняється сам міжнародний правопорядок, – йдеться у повідомленні.

Як наголосили у МКС, суд продовжить виконувати свої повноваження, підтримувати своїх працівників та жертв міжнародних злочинів.

Як відомо, США та Ізраїль не входять до складу Міжнародного кримінального суду. Раніше адміністрація Трампа вже застосовувала санкції проти представників МКС через спроби розслідувати можливі воєнні злочини США та Ізраїлю.

Зокрема, під санкції потрапляли четверо посадовців МКС. Серед них – Кімберлі Прост (Канада), Ніколя Гійю (Франція), Нажат Шамім Хан (Фіджі) та Маме Мандіайє Ніанг (Сенегал).

У середині липня Рубіо заявив про намір США значно посилити кампанію проти Міжнародного кримінального суду. Він пояснив, що Вашингтон хоче дипломатично ізолювати МКС та закликатиме інші країни відмовитися від співпраці з ним.

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