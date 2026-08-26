У ніч проти 26 серпня безпілотники атакували нафтопереробний завод ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез у Кстово Нижньогородської області Росії.

Про це повідомляють Telegram-канали ASTRA та Exilenova+.

Атака на НПЗ у Кстово 26 серпня: що відомо

Уночі жителі Кстово повідомляли про численні вибухи в районі нафтопереробного підприємства. Згодом у мережі з’явилися кадри масштабної пожежі та сильного задимлення на території заводу.

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За даними Exilenova+, під удар потрапив саме НПЗ ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез. Моніторингові ресурси повідомляли про численні влучання по території підприємства.

Українська компанія Fire Point заявляє, що для ураження об’єкта Сили оборони України застосували безпілотники FP-1.

Російська влада станом на ранок 26 серпня не повідомляла про масштаби пошкоджень підприємства.

Що відомо про НПЗ ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез

НПЗ у Кстово є одним із найбільших нафтопереробних підприємств Росії. Його проєктна потужність становить близько 17 млн тонн нафти на рік.

На заводі виробляють автомобільний бензин, дизельне та авіаційне паливо, мастильні матеріали й інші нафтопродукти.

Підприємство має важливе значення для паливного забезпечення РФ.

За даними моніторингових ресурсів, продукція заводу, зокрема дизельне та авіаційне паливо, використовується також для потреб російської армії. Через значні обсяги переробки пошкодження потужностей НПЗ може створити додаткове навантаження на паливну систему Росії.

Цієї ж ночі безпілотники атакували логістичний центр Wildberries у Котовську Тамбовської області РФ. За даними губернатора регіону Євгена Первишова, після ударів на об’єкті виникла пожежа площею понад 100 тис. кв. м.

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