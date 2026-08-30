В ночь на 30 августа Силы обороны Украины нанесли удар по военным объектам РФ в Миллерово Ростовской области и Ейске Краснодарского края.

Об этом сообщил военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко.

Атаки на Миллерово и аэродром в Ейске 30 августа: что известно

По данным Генштаба, в Миллерово Ростовской области Силы обороны поразили место хранения, подготовки и запуска ударных дронов. После удара на объекте вспыхнул пожар.

Сейчас смотрят

В Ейске Краснодарского края был поражен непосредственно аэродром Ейск. На его территории после атаки также зафиксировали пожар.

Степень ущерба, нанесенного объектам, сейчас уточняется.

Александр Коваленко отметил, что Миллерово и Ейск — важные объекты российской военной авиации, хотя и выполняют разные функции.

Миллерово в первую очередь используется как база истребительной авиации. По словам обозревателя, там базируется 31 истребительный авиационный полк, на вооружении которого в основном истребители Су-30СМ.

Ейск — это крупный авиационный учебно-боевой центр и узел морской авиации. В 2009–2010 годах там начали формировать 859 Центр боевого применения и переподготовки морской авиации.

В Ейск перебазировали самолеты Ил-38, Ту-134УБК, Ан-26 и L-39, а также вертолеты Ка-27, Ка-28 и Ка-29.

Коваленко также отметил, что эти два объекта исторически связаны. В советское время Миллерово некоторое время находилось в подчинении Ейского высшего военно-авиационного училища летчиков и использовалось для учебных полетов.

Обозреватель отметил, что окончательно оценить последствия нынешних ударов можно будет после появления фото- и видеоподтверждений.

Напомним, что в ночь на 30 августа под ударом также оказался Киришский нефтеперерабатывающий завод в Ленинградской области РФ. Генштаб подтвердил его поражение и сообщил о пожаре на территории предприятия.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.