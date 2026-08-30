У ніч проти 30 серпня Сили оборони України уразили військові об’єкти РФ у Міллерово Ростовської області та Єйську Краснодарського краю.

Про це повідомив військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко.

Атаки по Міллерово та аеродрому Єйськ 30 серпня: що відомо

За даними Генштабу, у Міллерово Ростовської області Сили оборони уразили місце зберігання, підготовки та запуску ударних безпілотників. Після удару на об’єкті виникла пожежа.

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У Єйську Краснодарського краю було уражено безпосередньо аеродром Єйськ. На його території після атаки також зафіксували пожежу.

Ступінь завданих об’єктам збитків наразі уточнюється.

Олександр Коваленко зазначив, що Міллерово та Єйськ є важливими об’єктами російської військової авіації, хоча виконують різні функції.

Міллерово насамперед використовується як база винищувальної авіації. За словами оглядача, там базується 31 винищувальний авіаційний полк, на озброєнні якого перебувають переважно винищувачі Су-30СМ.

Єйськ є великим авіаційним навчально-бойовим центром та вузлом морської авіації. У 2009–2010 роках там почали формувати 859 Центр бойового застосування та перенавчання морської авіації.

До Єйська перебазовували літаки Іл-38, Ту-134УБК, Ан-26 і L-39, а також вертольоти Ка-27, Ка-28 та Ка-29.

Коваленко також звернув увагу, що ці два об’єкти історично пов’язані. У радянський період Міллерово певний час перебувало у підпорядкуванні Єйського вищого військового авіаційного училища льотчиків та використовувалося для навчальних польотів.

Оглядач зазначив, що остаточно оцінити наслідки нинішніх ударів можна буде після появи фото- та відеопідтверджень.

Нагадаємо, що у ніч проти 30 серпня під ударом також опинився і Кіришський нафтопереробний завод у Ленінградській області РФ. Генштаб підтвердив його ураження та повідомив про пожежу на території підприємства.

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