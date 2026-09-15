Министерство финансов США ввело новые санкции против одного из крупнейших российских банков — ВТБ — из-за его деятельности в финансовом секторе Ирана и участия в схемах обхода санкций.

Об этом говорится в сообщении Министерства финансов США.

Санкции США против ВТБ: что известно

OFAC внесло ВТБ в санкционный список в рамках операции Economic Outcast. Ограничения ввели в соответствии с исполнительным указом № 13902, который предусматривает санкции против отдельных секторов иранской экономики, в частности финансового.

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По данным Минфина США, за последние три года российский ВТБ установил корреспондентские отношения с иранскими финансовыми учреждениями, которые уже находятся под санкциями.

В январе 2025 года банк начал расширять своё присутствие в Тегеране. Офисы в Иране должны были помочь усилить банковскую координацию с иранским режимом и увеличить объёмы торговли между Россией и Ираном.

Американский Минфин также заявляет, что ВТБ принимал меры по перемещению замороженных иранских активов на миллиарды долларов.

Кроме того, банк создал систему расчетов в национальных валютах через корреспондентские счета в иранских риалах и российских рублях. Ее целью было увеличение двусторонней торговли.

После решения OFAC все имущество и имущественные интересы ВТБ, которые находятся в США или под контролем американских лиц, должны быть заблокированы.

Американским лицам без специального разрешения OFAC в целом запрещено проводить операции, связанные с имуществом или имущественными интересами банка, попавшего под санкции.

Кроме того, Минфин США предупредил иностранные финансовые учреждения о риске вторичных санкций. Банки, которые после нового решения продолжат проводить крупные операции в интересах ВТБ, могут столкнуться с дополнительными американскими ограничениями.

В частности, OFAC может запретить таким учреждениям открывать или обслуживать корреспондентские счета в США или установить жесткие условия для их использования.

В Минфине США заявили, что после нового решения ВТБ стал одним из самых комплексно подпадающих под санкции финансовых учреждений в мире.

Зеленский отреагировал на санкции США против ВТБ

Президент Украины Владимир Зеленский назвал решение Соединенных Штатов в отношении ВТБ заметным шагом.

Он отметил, что ВТБ — один из системных российских банков и существенно вовлечён в схемы поддержки российской войны и отношений Москвы с иранским режимом.

— Все такие схемы, которые работают против мира, действительно нужно уничтожать. Спасибо партнерам за полезный шаг, — заявил Зеленский.

Президент также подчеркнул, что прекращению войны нет альтернативы, а различные формы давления на Россию должны создать необходимые условия для дипломатии.